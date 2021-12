¿Tienes espíritu navideño o eres un Grinch?

Este puente de la Constitución muchos aprovecharán para ir al trastero y rescatar toda la decoración navideña. Y aunque todavía queden varias semanas, en un estudio publicado en el Journal of environmental psychology, decían que la decoración navideña tiene efectos muy positivos en las personas: desde aumentar las relaciones personales entre los vecinos hasta una mayor integración, pasando por una exaltación de la amistad.

Pero, aunque parezca que todos están más felices esta época del año, hay muchos que no la soportan, e incluso la sufren. La Navidad se puede convertir en una pesadilla. Las personas que tienen una alta aversión a la Navidad pueden llegar a odiar todo lo que esto conlleva, los adornos, la música, las celebraciones, las felicitaciones o los regalos. Ángel Luis Guillén, psicólogo empresarial y sanitario y director de Psicopartner nos habla sobre el Síndrome Grinch, el cual “va directamente enfocado a las luces de navidad y a ese ambiente festivo que por narices sí o sí te lo tienes que pasar bien”.

Ángel ha tenido varios pacientes con esta patología, los cuales van a la consulta con “un malestar impresionante a nivel emocional, se sienten desplazados y poco entendidos”. “La nostalgia, el recuerdo de las personas que no están, y ese duelo no resuelto hace que lleguen a odiar las Navidades”, explica Ángel. “La exigencia que tenemos de cumplir expectativas de los demás condiciona enormemente", pero otras veces, en cambio, “no hay una razón detrás” y simplemente no les gusta.

Un síntoma claro de las personas que padecen el Síndrome Grinch es que “les fastidia que los demás se lo estén pasando bien”. Este no va a asociado a un carácter especial. De hecho, su mujer es la clásica persona que padece el síndrome, “de pequeña lo pasaba bien, pero según ha ido creciendo ha desarrollado un odio a la navidad a las luces y demás”, sobre todo porque las Navidades cada vez duran más y “4 meses son muchos”.