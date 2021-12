La lista negra del Real Madrid tampoco frena el liderato blanco: estos son los señalados de Ancelotti

El Sanedrín analizó de la mano de Antonio Romero y Julio Pulido el triunfo de los de Carlo Ancelotti frente a la Real Sociedad de Imanol Alguacil. La aparición de Luka Jovic, la falta de rotaciones en el conjunto blanco, y la espectacular racha que atraviesa el equipo de la capital española son los temas que tocaron anoche en el último tramo de Carrusel Deportivo.

Ancelotti sigue sin rotar… ¿Cómo llegará el equipo a final de temporada?

En pocos partidos han sido sustituidos jugadores clave como Benzema, Vinicius, Alaba o el centro del campo. Frente a la Real Sociedad, Karim Benzema cayó lesionado. El resto de jugadores parece en plenitud física, pero pueden sufrir la acumulación de minutos.

Julio Pulido: “Esa es la pregunta del millón. Saber cómo va a llegar el equipo al final de temporada. Ancelotti tiene muy claro que no va a rotar y deja bien claro que no confía en los demás. No tiene pinta de que vayan a tener un solo minuto. A mí se me antoja complicado que el centro del campo llegue en perfecto estado a la recta final”.

Antonio Romero: “Él dice con naturalidad que debe tener informes que demuestran que los tres del medio no están cansados. Cuando tenga que rotar rotará, pero únicamente por obligación, no por devoción”.

Julio Pulido: El único lunar que puede tener este equipo es tener 5 o 6 jugadores desenganchados como Bale, Hazard, Mariano, Marcelo e Isco. No tienen nivel ni compromiso para estar en la plantilla ahora mismo”.

Julio Pulido: “Es un partido que hay que tomarse en serio porque hay que ser primero de grupo. Hay que jugar sin rotaciones aunque valga el empate. En esa duda de quién sustituirá a Benzema será Jovic sin duda. El domingo ante el Atlético de Madrid vale el empate”.

¿Veis al Real Madrid como virtual campeón?

La victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad deja el campeonato liguero muy de cara para los blancos aunque aún quedan 22 jornadas. Sin embargo, los blancos siguen dejando buenas sensaciones gracias al liderazgo de Karim Benzema y Vinicius Jr. Este fue el análisis de Julio Pulido y de Antonio Romero del encuentro.

Antonio Romero: “La Real venía con tres bajas importantes, pero no hay que restarle merito al Madrid. La Real en la segunda parte se ha salido del partido y los blancos han sido superiores. Vinicius es el jugador más desequilibrante del continente y van varias veces que lo decimos. Hoy ha sido el mejor del partido”.

Julio Pulido: “Me ha encantado y me han parecido soberbios. Veo al Madrid virtual campeón y el resto de los rivales han dimitido. Yo me abono a la teoría de que este equipo es el futuro campeón de liga”.

Antonio Romero: “Esto es muy largo. Enero es un mes que se suele complicar. Es el gran favorito y tienen que cometer varios errores para que se iguale la liga. Es favorito, pero no me atrevo a decir que es virtual campeón”.

El ‘resurgir’ de Luka Jovic

El jugador serbio volvió a perforar la meta de un equipo rival vistiendo la camiseta blanca 664 días después. Además, el delantero fue vital en una victoria muy importante. Parece que será el segundo nueve para Ancelotti. ¿Será Jovic fundamental y encontrará la continuidad en el conjunto blanco?

Antonio Romero: “Refiriéndonos al partido de hoy, parecía medio empanado Jovic cuando ha salido y al final pues mira. Me da la sensación de que Benzema se va a perder hasta Navidad. Te quedas sin capitán, pero esto le puede dar una oportunidad a Jovic. Con Benzema en forma Jovic no va a jugar. Me da la sensación de que ha hecho más Mariano que Jovic”.

Julio Pulido: “La duda de hoy era saber cómo iban a responder los suplentes. Es una buena noticia para el Real Madrid porque pueden sucederse lesiones como la de Benzema de hoy”.