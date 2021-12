La exhibición al micrófono de Kubo tras ser el héroe del Metropolitano: del "me cagué" al "lo vi en el AS"

Takefusa Kubo dio anoche en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid dos lecciones: una sobre el césped que sufrieron en primera persona los de Simeone y otra ante los micrófonos justo después del partido. En un alarde de naturalidad y humildad dejó al propio Ricardo Rosety, periodista de Movistar Plus, casi sin palabras al comprobar cómo Kubo estaba analizando todo el partido.

La entrevista ya comenzó bien sobre el impacto de los entrenadores en el partido y con una reflexión que parecía evidente, dijo lo siguiente: "Creo que antes del partido el míster nos dio una charla buena y entramos enchufados. Supongo que el otro míster (Simeone) dio otra charla y por eso ellos apretaron después del descanso, pero pudimos llevarnos la victoria", afirmó para más tarde añadir algo que todos imaginábamos durante el partido en el Metropolitano y es que al "Atleti casi nunca le das la vuelta si te está ganando 1-0".

La entrevista prosiguió su curso para llegar a su culmen en la parte final. Sobre si se esperaba el gol, afirma lo siguiente con total naturalidad: "No lo digo porque haya metido, Venía imaginando que podía marcar. Sí que me puse nervioso, si miras el vídeo el toque se me queda corto y todo", le respondió a Rosety cuando le dejó caer que pareció no ponerse nervioso ante el esloveno. Además, hoy ha salido a la luz un vídeo en el que afirma que "se cagó" a la hora de definir ante el esloveno.

Esto fue lo que dijo en rueda de prensa sobre el momento con Oblak: "Se me quedó el balón atrás y ahí me cagué un poco. Cuando recibí, me quedé solo y vi la portería de Oblak, que se me hizo gigante y me entraron los nervios. Pensé que si la tiraba a un lado la paraba y opté por el caño y salió bien", afirmó.

La importancia del gol de Take Kubo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid es evidente. El pinchazo de los de Simeone ha favorecido al Real Madrid, club de procedencia del japonés que fue preguntado sobre el favor que le ha hecho: "Vi en el AS que hablaban de eso... solo pienso en el Mallorca al 100%, pero me alegro de haber ayudado al Madrid", sentenció en unas declaraciones postpartido para el recuerdo que lo erigen como uno de los futbolistas más naturales delante de los micrófonos de nuestro fútbol.