Las Preguntas Canallas: "La renovación de Dembélé no debe ser prioritaria. Es poco fiable por sus lesiones"

La victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad por 0-2 lanza al cuadro de Ancelotti hacia el liderato de LaLiga. El Sevilla, segundo, esta a ocho puntos de diferencia, eso sí, con un punto menos. Mientras, Atleti y Barça se alejan con sus derrotas frente a Mallorca y Betis, respectivamente.

Todos los integrantes de 'El Sanedrín' de Carrusel se sometieron a las preguntas más comprometidas de la radio deportiva española con las preguntas canallas de la mano de Dani Garrido.

Ayer Sique Rodríguez puso el siguiente tuit: "Al tanto que igual es mejor perder contra el Bayern e intentar ganar la Europa League para volver a la Champions la próxima temporada. Ahora mismo, acabar entre los cuatro primeros en la Liga comienza a ser complicado..." ¿Firmas ganar la Europa League y así entrar directo a la Champions?

Jordi Martí: "Hombre, yo lo que firmo ahora es competir ante el Bayern. No pienso más allá de ese partido. No lo firmo porque lo que toca ahora es sacar la rebeldía y resarcirse ante el equipo alemán".

¿Debe ser una prioridad para el Barcelona la renovación de Dembélé con el esfuerzo económico que supone?

Lluís Flaquer: "Para mí no y menos si el jugador se pone 'farruco' con el tema del dinero. El equipo tiene que ver muy bien dónde coloca el dinero y parece que Dembélé ha demostrado es que si algo es, es un jugador poco fiable por culpa de sus lesiones. El problema es que en Barcelona se le ve en buena forma una vez al año, quizá".

Tras la derrota del Barcelona contra el Betis, Adrià Albets preguntó a Xavi si creía que los aficionados se fueron orgullosos del Camp Nou. ¿Te marchaste ayer orgulloso del Camp Nou?

Marcos López: "Me marché preocupado, orgulloso no".

¿Militao y/o Alaba han hecho olvidar ya a Sergio Ramos?

Jesús Gallego: "Hacer olvidar a Ramos es una frase demasiado gruesa por su trayectoria, pero creo que ahora ya nadie le echa de menos".

¿Ancelotti está reventando a Casemiro, Kroos y Modric?

Javi Herráez: "Buena pregunta. Reventando no, pero sí exprimiendo".

¿Ahora mismo quién es más importante para el Real Madrid: Benzema o Vinícius?

Julio Pulido: "Yo creo que ahora mismo es más determinante Vinícius que Benzema. Si le preguntas esta cuestión al madridismo, en su gran mayoría te diría que el brasileño".

¿Quién crees que ganará antes el Balón de Oro: Vinícius o Mbappé?

Mario Torrejón: "Ha hecho más en el fútbol Mbappé, por lo que creo que será él".

¿Qué derrota es más dura: la del Milan o la del Mallorca?

Miguel Martín Talavera: "Yo me quedo con la del Milan, porque las prestaciones del equipo fueron muy malas. Contra el Mallorca fue un batacazo".

¿Sigue siendo titularísimo para ti Luis Suárez?

Pablo Pinto: "No, Matheus Cunha está rindiendo muy bien. En Portugal quizá ponía por delante al brasileño".

Itu, en los penaltis si hay un mínimo contacto no entra el VAR y a veces vemos cómo se pitan 'penaltitos'... ¿Se va a cambiar en algún momento el protocolo para permitir que se corrijan desde el VAR los 'penaltitos'?

Iturralde González: "De momento van a seguir trabajando igual, por lo que no va a haber ningún cambio".

Bonus track de las preguntas canallas:

¿Qué te duele más al mirar la clasificación: ver que el Madrid le saca 16 puntos al Barça o que el Betis le saca siete?

Jordi Martí: "Que el Betis le saca siete, sinceramente. Esto ya lo he visto en otras ocasiones, pero sinceramente, estar tan lejos de la zona Champions sí que me duele".

Jordi Alba dijo que el Betis es un rival directo del Barça, ¿lo consideras así?

Lluís Flaquer: "Ahora mismo sí".

Sique contó ayer que Laporta insiste a su círculo cercano que el Barcelona puede fichar a Erling Haaland... Marcos, ¿tú crees a Laporta?

Marcos López: "Si él lo dice, argumentos tendrá. La situación económica indica que antes tiene que salir antes de la plantilla".

¿Qué partido es más importante: el del Inter o el del Atlético?

Javi Herráez: "El del Inter. Ser primero de grupo es muy importante. El de octavos es un partido bisagra".

Queda una semana para el derbi, ¿algún jugador del Atlético en el estado de forma actual sería titular en el Real Madrid?

Mario Torrejón: "Creo que no, sinceramente. Podría entrar Griezmann en el lugar de Rodrygo/Asensio".

¿Quién ganará la guerra entre Tebas y Florentino?

Jesús Gallego: "Yo creo que la votación la sacará adelante Javier Tebas".

Tala, sin pensarlo demasiado, lo que te venga a bote pronto: ¿Seguirá Simeone la próxima temporada en el Atlético de Madrid?

Miguel Martín Talavera: "Diría que sí, tiene contrato".

Si el Atlético no gana ningún título esta temporada, ¿hay posibilidades de que Simeone sea despedido?

Pablo Pinto: "El ciclo del Cholo va a terminar cuando él quiera. No le va a echar el Atlético de Madrid".

Itu, tú que sabes de Fórmula 1... Tras lo visto hoy en el Gran Premio de Arabia Saudí, ¿quién sería el Verstappen y quién el Hamilton de este Sanedrín? Razone su respuesta

Iturralde González: "El Verstappen sería Antonio Romero y Hamilton es Julio Pulido".

Julio, no te puedo decir quién, pero algún miembro de este Sanedrín ha obligado al equipo de producción a plantearte esta pregunta canalla: ¿Te precipitaste la semana pasada celebrando de manera triunfal el regreso de Sergio Ramos?

Julio Pulido: "No me arrepiento para nada. Me reafirmo y volvería a repetirlo punto por punto. A todos los que están preocupados, les digo que volverá a jugar al fútbol".