Xavier Vidal-Folch

Solemos decir: hay ideas que matan. Pero no es así. Matan los actos. Matan las personas. Muchas veces, inspiradas por ideas criminales. La más de moda es el negacionismo de la vacuna. Algunos personajes públicos han muerto por el coronavirus. Y casi todos los escépticos ante la protección han enfermado: de Donald Trump a Boris Johnson y a Jair Bolsonaro. El penúltimo de la lista ha sido el italiano Lorenzo Damiano. Ha tenido al menos la inteligencia de aprender en su propio cuerpo, pedir a la gente que "siga a la ciencia" y reconocer que el contagio "claramente ha cambiado mi visión". El último no lo ha contado. Hace muy poco fallecía Johann Biacsis, líder austriaco de los negacionistas. Se contagió, le ingresaron, se negó al tratamiento y se -digamos- "cuidó" la enfermedad con una especie de lejía, eso que recomendaba el listo de Trump pero que él tuvo la habilidad de no aplicarse a sí mismo. Las ideas funestas hay que combatirlas. Sin piedad. Pero al mismo tiempo debemos respetar a las personas, incluso a quienes las difunden. Es una asignatura muy empinada. Más específicamente: hay que respetar los derechos de todas las personas. Incluso de los criminales. Muchas veces no es fácil separar las personas de sus ideas, y todavía menos de sus actos. En algunos casos la repugnancia nos lo hace casi imposible. Pero la civilización liberal y democrática lo exige. No solo porque hasta los jueces pueden equivocarse al enjuiciarlas. También porque las personas tienen derecho a cambiar. Y de hecho, cambian. Salvo que les ocurra como al austriaco negacionista. No bebamos de su lejía.