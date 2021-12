Soledad Gallego-Díaz

Decir que la Constitución debe ser reformada, así en términos generales, es una simple frase, sin especial contenido político. Una propuesta política exigiría precisar bastante más qué es lo que se quiere reformar, añadir o quitar. Si no, resulta bastante difícil saber de qué estamos hablando. Aunque en estos momentos no lo parezca es muy posible que la mayoría de los diputados y senadores pudieran ponerse de acuerdo en las cuatro reformas que planteó el Consejo de Estado en 2006: supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, mención del proceso de construcción europea, inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas, ordenándolas y nombrándolas; y reforma del Senado para que exprese claramente intereses territoriales. Unos años más tarde, el mismo Consejo de Estado propuso cambios para limitar el aforamiento de los parlamentarios y miembros del gobierno. Cierto que no se habló de limitar la inviolabilidad de los actos del rey, cosa distinta a los aforamientos, pero quizás el Consejo podría ahora encontrar una fórmula adecuada para este supuesto.

Asi que existen propuestas para reformar la Constitución desde 2006 y si no se han llevado a cabo, ni con unos gobiernos ni con otros, es porque el clima político hace prever que se aproveche la ocasión no para un debate sereno sino para todo lo contrario. Es decir, que antes de proponer reformas concretas habrá que intentar establecer un acuerdo de respeto institucional entre los partidos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que pronunció hoy un discurso notable con motivo del 43 aniversario de la Constitución, lo ha pedido de todas las formas posibles. Pero ahí estamos. De momento, no hay nada de lo que hablar.