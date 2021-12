Desde ser invisible hasta poder volar: los superpoderes que Bob Pop no quiere

Bob Pop ha querido hacer esta mañana una lista de los superpoderes que no le gustaría tener bajo ningún concepto. "Hay superpoderes que no me interesan nada porque en realidad son un incordio. Por ejemplo, esta gente que fantasea con volar. ¡Qué frío en invierno y qué calor en verano! Y, ¿qué te pones para volar? ¿ropa ceñida? Y, ¿dónde aterrizas? A mí no me conviene nada eso".

La lista de Bob Pop continúa con otro superpoder que no le gustaría tener, el de ser invisible. "No me interesa nada. Imagina lo que tiene que ser ver y escuchar según qué cosas, que la gente haga o hable sin saber que yo estoy ahí. No. Si bastante veo o escucho ya siendo visible, no me quiero ni imaginar lo que me tendría que comer siendo invisible y estando según dónde. Con lo cual, la invisibilidad me parece un incordio horroroso". Lo peor además es no poder intervenir, según el escritor.

No a la inmortalida: "Cuántos días nos quedaríamos en la cama si fuéramos eternos"

Hay más en la lisa. Tampoco quiere ser el hombre que tenga rayos x en los ojos y explica sus razones: "Sin haber estudiado Medicina, me parece fatal que yo tuviera rayos x en los ojos y no pudiera diagnosticar con las listas de espera que hay sentiría muchísima culpa ya que sería tener un poder inútil".

La inmortalidad es otro de los superpoderes rechazados por Bob Pop. Sentiría muchísimo ver morir a las personas que quieres y la vida, en muchos casos, carecería de interés. "¡Qué pereza más grande saber que esto no se acaba! Lo gracioso de la vida es que se acaba. Si duráramos todas, no cabríamos. Y, ¿cuántos días nos quedaríamos en la cama si fuéramos eternos?".

Sí al superpoder de ser un heredero rico

Bop Pop tampoco quiere el superpoder de mover objetos con la mente: "Estaría todo el rato satisfaciendo mi TOC".

En cambio, el superpoder que sí le gustaría tener a Bob Pop es el de rico heredero: "Era el superpoder de Batman, pero yo me compraría otras cosas como, por ejemplo, casas. Es un poder que te viene, porque el que se curra la herencia ya tiene otro superpoder. Puede que sea un poco delincuente o trafica con armas o drogas; pero al que le cae aquello sí que es un superpoder".