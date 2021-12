'Gumusservi', 'Iktsuarpok', 'Tartle' y otras expresiones que no tienen traducción directa en otros idiomas

Aunque pueda parecer lógico, el uso de las palabras forma parte de los pilares que sostienen un idioma. Para un comunicador y especialmente un escritor, las palabras sirven para construir personajes, situaciones y narrativas con las que formular grandes historias que, en ocasiones, consiguen hacerse universales. No obstante, un obstáculo se alza cuando algunas palabras de un idioma no tienen traducción en otra lengua. Laura Ferrero, escritora y habitual colaboradora en La Ventana, ha querido explicar cómo se abordan este tipo de palabras en una historia y hemos descubierto algunos conceptos con significado único.

Más allá de nuestras fronteras

“Empecé a pensar en ellas a raíz de un término que solo existe en francés: L'esprit de l´escalier, expresión acuñada por Denis Diderot”, ha comentado Ferrero. Esta expresión significa literalmente “el ingenio de la escalera”, y tal como ha explicado la escritora, hace referencia a esa sensación que tienes cuando se te ocurre una respuesta ingeniosa cuando es demasiado tarde.

Algunos curiosos ejemplos que ha expuesto Ferrero van desde idiomas habituales hasta los más desconocidos. Iktsuarpok es un término esquimal usado para “denominar al sentimiento de impaciencia o a las ganas que te empujan a salir del iglú para ver si viene alguien”. Si tienes un iglú, quizás es útil. Del escocés sale Tartle, y representa “ese momento incómodo en el que tenemos que presentar a alguien pero nos hemos olvidado de su nombre”, tal como ha explicado la escritora.

Con el georgiano se puede abordar la tierna pero difícil situación de decirles a las abuelas que hemos podido con toda la comida que ponen por delante a sus nietos. Shemomedjamo significa literalmente “me lo he comido todo sin querer”, y se utiliza cuando nos atiborramos a comida y aunque estemos llenos, no paramos de comer hasta dejar el plato vacío. Algo más romántico surge del turco con la palabra Gumusservi, y hace referencia al reflejo de la luna llena sobre el agua. Del alemán podemos sacar a esa persona - a veces molesta y otras no- que tararea de manera incansable un canción durante todo el día, y está representada con la palabra Ohrwurm.

De España al mundo

Este tipo de conceptos y expresiones también existen en el español. Algo tan común como la vergüenza ajena -Spanish shame como mayor aproximación en inglés- no tiene traducción exacta en otros idiomas. ‘Tener duende’, esa expresión que refleja un atractivo especial y misterioso es otro ejemplo de nuestro idioma.