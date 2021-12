"El discurso de Xavi es el mismo, pero disfrazado": ¿Ha copiado Xavi el 'es lo que hay' de Koeman?

Este fin de semana deja la resaca de las derrotas del Atlético de Madrid y FC Barcelona en Liga. El equipo del Cholo Simeone perdió en el Metropolitano frente al RCD Mallorca y se queda a 10 puntos del Real Madrid (los rojiblancos con un partido menos), equipo contra el que se enfrenta este fin de semana en Liga. Por su parte, el Barça de Xavi Hernández perdió 0-1 frente al Betis en el Camp Nou, y está ya a 16 puntos del líder, el Real Madrid. Todo esto con la Champions League a la vuelta de la esquina, en la que tanto colchoneros como culés se juegan su futuro. El análisis de todo, en 'La Barra Libre', con Miguel Martín Talavera, Javier Herráez, Antonio Romero, Jordi Martí y Santi Ovalle.

La situación del Atlético de Madrid

Miguel Martín Talavera: "La Liga casi la tiene ganada el Real Madrid, está a 10 puntos del Atlético y solo la puede perder el Real Madrid. No creo que el Atlético le pueda meter mano al Madrid".

Miguel Martín Talavera: "El Atlético de Madrid tiene pie y medio fuera de la Liga de Campeones, lo tiene en chino".

Javier Herráez: "El Atlético de Madrid se va a clasificar para los octavos de la Champions League".

Miguel Martín Talavera: "El Atlético es una grandísima plantilla, pero de ahí a ser la mejor de su historia... ha habido plantillas con menos nombres y que competían mejor".

Antonio Romero: "¿De quién es la responsabilidad? Se fue un mediocentro y Simeone trajo a Kondogbia. Ha traído a otro de los mejores futbolistas de Sudamérica que es Rodrigo de Paul"

Javier Herráez: "Quedan 66 puntos para que acabe esto. Le saca 10 puntos el Real Madrid, si le ganas a 7 puntos y tienes un partido menos (...) Creo que no se está siendo justo con el Atlético de Madrid".

Miguel Martín Talavera: "Al Cholo le acabáis el ciclo después de cada derrota, luego uno ve el tráiler del documental del Cholo Simeone y ve que le rinden pleitesía los Messi, Ronaldo, Guardiola, Mourinho, Beckham... gente que le respeta más de lo que se ha respetado a Simeone en este país".

Miguel Martín Talavera: "El Cholo Simeone no está discutido. Se ha ganado con lo que ha hecho esta década de irse cuándo le plazca y cuando le de la gana. Aunque no vuelva a ganar ni un partido más. Yo no percibo cansancio ni clima enrarecido".

El efecto Xavi en el Barça y el nivel del Barça

Antonio Romero: "Santi Ovalle dice que el nivel de LaLiga ha bajado porque el Barça está como está, en mitad de la tabla. Yo creo que el nivel medio de LaLiga ha subido".

Antonio Romero: "Me gustaría que se le metieran a Xavi los palos que se le metieron a Koeman por el 'esto es lo que hay'. Es lo mismo que dice Xavi, pero más disfrazado".

Javier Herráez: "Xavi Hernández, dormido, es mejor entrenador que Ronald Koeman".

Miguel Martín Talavera: "El Barça de Xavi ha sido en más minutos inferior que sus rivales, pero le escuchas y su equipo parece una mezcla entre el Brasil del 70 y la naranja mecánica".

Javier Herráez: "Xavi es 20 veces mejor que Koeman. Para el Barça no hay un entrenador mejor que Xavi. Koeman lo ha hecho muy mal en todos los equipos en los que ha estado. Es malísimo. Entre Xavi y Koeman hay un mundo, dormido a la siesta es mejor que Koeman y lo vas a ver. Es muy bueno".

Antonio Romero: "No puedes decir eso de Xavi. Cuando llegó Zidane al Real Madrid hubo bastante pitorreo y lo que se dijo, yo el primero, es que era un paraguas presidencial".

Javier Herráez: "Koeman es muy malo y donde ha estado lo ha hecho mal. No tiene nivel, esa es la realidad. Xavi lo va a hacer bien antes o después. A Xavi le dejas 10 años y te va a hacer un Barça campeón. Sabe de esto. Esto es como Raúl. Es profesional y es serio y si le dan un banquillo lo va a hacer bien".

Jordi Martí: "Yo estaba escuchando a Herráez, creo que habla con la autoridad de haber tratado a Xavi. De fútbol, Xavi sabe un montón y tiene la historia del fútbol en la cabeza, lo que no tiene es una la varita mágica para darle la vuelta a esto en un día. Yo creo que con Xavi el Barça competirá mejor".