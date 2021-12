"Es sorprendente que haya tenido este rendimiento", el jugador del Madrid que podría ser decisivo en Champions

El Real Madrid tiene los deberes hechos en la Champions, pero peleará por evitar a los 'cocos' siendo primero de grupo. El Atlético se la jugará a vida o muerte ante el Oporto. El Sanedrín de futbolistas, con Kiko Narváez, Álvaro Benito, Gustavo López y Raúl Ruiz analizan todas las claves en El Larguero.

El Real Madrid, sin Benzema

El Real Madrid buscará pasar como primero con una ausencia importante: la de Karim Benzema. El francés se lesionó durante el partido contra la Real Sociedad.

Álvaro Benito: "Hay que hacer los deberes este año. Hay veces que están más repartidos todos los cocos, pero este año no. Hay que asegurar, ir a por un empate. Las sensaciones son inmejorables. Vamos a ver si la ausencia de Benzema no hace todo el daño que debería".

"Es sorprendente que Jovic haya tenido buen rendimiento: cuando llevas tanto tiempo sin competir, es difícil que estés en buen estado. También por la confianza de cara a tener minutos en partidos que son importantes".

Antoni Daimiel: "La sensación de control y seguridad que tiene el Madrid es lo más importante para afrontar un partido en el que tienen que pasar pocas cosas. Si tienen que jugar los tres del centro del campo, pues que jueguen, pero es importante asegurar la primera plaza. Todos los 'cocos' van a ser primeros".

Axel Torres: "Ancelotti tiene a Camavinga y Valverde, dos buenos elementos para esa zona y las rotaciones. Pero el equipo está muy bien. Entiendo que sigan repitiendo onces. Con cada once que repite manda el mensaje de tomarse muy en serio al rival. Entre Militao y alaba cómo han hecho olvidar a Ramos y Varane es espectacular".

Primera derrota del Barça con Xavi

El Betis fue el primer rival que batió al Barça desde la llegada de Xavi al vestuario.

Gustavo López: "Más allá de que ha venido un mito al Barça, tiene mucho camino por delante. Más allá de recuperar a gente, tiene mucho trabajo que hacer, quitando el estilo y lo que quiera proponer. Hay muchas cosas que no funcionan: las líneas defensivas, subir arriba a presionar... Para mí hay un jugador que no le está funcionando: es Memphis. Lo quiere para vascular la línea defensiva contraria, pero él se demora y dificulta lo que quiere Xavi. Que es una circulación rápida. Esto no lo va a conseguir de un día para otro".

Raúl Ruiz: "Al Barça no le veo ganando al Bayern. Sabemos que esto es fútbol y puede pasar de todo, pero lo que hemos visto no invita a pensar esto. Para mí tienen la peor plantilla de los últimos años. Me parece que no tiene plantilla para estar entre los 4 primeros. Es una plantilla de futuro con jugadores que tienen buena pinta, pero a día de hoy...".

Kiko Narváez: "Me pasa que veo muchos jugadores de otros equipos que podrían ser titulares en el Barça: Isak, Merino, Canales... Otros años esto era impensable en el Barça".

El Atlético, contra las cuerdas

El Atlético afronta mañana una final ante el Oporto. Los de Simeone deberán ganar y anotar un gol más que el MIlan si los italianos se imponen al Liverpool.

Álvaro Benito: "El Atlético tiene el esquema más complicado porque no depende de sí mismo: puede hacer un partidazo y aún así no pasar".

Kiko Narváez: "Todos confían en el Cholo. Había muchas expectativas con la plantilla, pero el equipo no se identifica con ninguna idea".

Gustavo López: "El Cholo se ha ganado que no le cuestionen. Es entendible que el aficionado esté desilusionado por el rendimiento".

Aspas se quita la camiseta para forzar la 5º amarilla

Iago Aspas vio una amarilla durante el partido contra el Valencia tras anotar un gol y notar molestias. El delantero del Celta acumula así 5 amarillas. ¿Será sancionado con más partidos por ello?

Gustavo Lopez: "El Celta tiene clara la idea, pero no le acaba de salir como el año pasado. Están teniendo demasiados errores".

Iturralde González: "Hubo un antecedente con Hugo Guillamón en el que se entró de oficio. Ahora en España se puede entrar de oficio para ponerle más partidos de sanción".