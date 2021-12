Joaquín Estefanía

La banca discrimina. "Esta sucursal no tiene servicio de caja", dice uno de los letreros que adornan muchas oficinas bancarias. Cierre de sucursales, despidos de trabajadores, limitación de horarios para sacar o ingresar dinero en efectivo. Estas son algunas de las circunstancias con las que se encuentran los usuarios de la banca, que somos todos, y que crean exclusión entre los millones de mayores que no tienen conocimientos para operar por internet. Solo el 32 % entre las personas entre 65 y 74 años y apenas el 9% de los mayores de 75 años han utilizado la banca electrónica en los últimos 3 meses. Los ministerios de Consumo y de Asuntos Económicos quieren cambiar esta discriminación: una norma hará obligatorio que las entidades deban contar con un servicio de atención al cliente las 24 horas al día los 365 días al año y con personas físicas, no máquinas, al otro lado del teléfono, con una plantilla formada para atender a las personas mayores. Es el principio, pero de ningún modo suficiente. Si un banco lo hace bien se quedará con los clientes de todos los demás. Que sea pronto.