El CSD estudia parar la votación del acuerdo LaLiga-CVC: quiere analizarlo ante la avalancha de comunicados

El Consejo Superior de Deportes (CSD) estudia si parar la votación del acuerdo suscrito entre LaLiga y CVC porque quiere analizarlo ante la avalancha de comunicados de los clubes en contra. El próximo 10 de diciembre los clubes de LaLiga votarán si aprobar o no el acuerdo económico con el fondo de inversión. El CSD no entra de oficio en esta cuestión, sino por petición de Real Madrid, Barça y Athletic.

🚨 Informa @manucarreno



💥 El Consejo Superior de Deportes estudia si paraliza la firma del acuerdo de @LaLiga con el fondo CVC



👉 El CSD no entra de oficio sino a petición de @RFEF, @realmadrid, @FCBarcelona y @AthleticClub



⏰ Más información, a las 23:30 horas en @ellarguero pic.twitter.com/huTJ45YpHh — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 8, 2021

"Se medita muy seriamente pararlo. Eso no quiere decir que este vaya a ser un acuerdo que se tirar a la papelera o que no vaya a salir adelante, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ante la catarata de quejas, comunicados y amenazas con llevar el asusto a los tribunales por parte de varios de los actores implicados en este escenario, como son Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y RFEF, el CSD se plantea parar, estudiarlo y ver si hay alguna irregular o no", ha asegurado Manu Carreño. "Puede que se firme más adelante o no, pero lo que dice el CSD, de momento, es que quiere estudiarlo", sentencia.