"Me preguntan qué voy a hacer en tres meses y no lo sé. Imagínate en cinco años"

Alba Cantalapiedra, Abel González y Laura Guadalupe son tres jóvenes españoles menores de 26 años. Los tres, inmersos de lleno en el mercado laboral, son el fiel reflejo de la precariedad que viven los jóvenes en nuestro país. Alba se dedica a la ilustración, Abel es enfermero y Laura trabaja en el sector del metal. En España, la situación es complicada: el paro juvenil se sitúa en el 30%, una de las tasas más altas de Europa y que se mantiene en el mismo nivel desde hace 13 años. Los sueldos son bajos, por debajo de los 1.200 euros brutos. Los contratos, en su mayoría, temporales: seis de cada diez menores de 25 años tiene un trabajo temporal. En este tramo especial sobre la situación laboral de los más jóvenes, Marina Fernández se propone conocer cuáles son sus metas, sus inquietudes y sus planes de futuro.

Situación laboral

AC: “La situación pinta muy cruda. Se ve en la gente que está muy formada. Parece que todo ese esfuerzo de tantos años estudiando idiomas, una carrera, un máster, no se ve luego reflejado en el puesto que deberían llevar a abordar. Da un poco de miedo no saber qué va a pasar”.

AG: “Como enfermero, desde que empecé a trabajar es todo inestable, muy precario. A veces tienes mejor sueldo, a veces peor, pero nada te hace querer arraigarte en algún sitio o alguna cosa”.

LG: “Se habla de que la FP tiene salidas, pero a la hora de buscar trabajo con esta titulación se nota que te miran de reojo como diciendo ‘solo tiene una FP’. Viendo el panorama parece bastante crudo”.

Qué echan en falta

Los tres desean conseguir una estabilidad laboral y unas condiciones que se regulen según sus horarios.

AC: “Soy autónoma y no existe una ley que tenga en cuenta los tiempos de realización cuando contratas a alguien. Tampoco cómo y cuándo se paga esto”.

AG: “Es imposible trabajar en un hospital, tener amigos, ir al gimnasio o seguir formándome. Si quiero hacerlo, tengo que parar de trabajar en el hospital porque no se puede conciliar. Estamos todo el rato trabajando en unas condiciones en las que no puedes tener una vida. Me preguntan que voy a hacer en tres meses y no lo sé. Imagínate en cinco años”.

LG: “Cuando aumenta tu cargo y tus funciones sales de trabajar y te bombardean por teléfono, no puedes desconectar”.

Sobre la 'gran dimisión' en EEUU y la huelga del metal en Cádiz

Víctor Sancho, que informa desde Washington para SER, habla del fenómeno conocido como ‘la Gran Dimisión’. Un movimiento que hace que cuatro millones de trabajadores milennials abandonen su puesto de trabajo cada mes en Estados Unidos.

AC: “Creo que es muy difícil algo así en España. Tendría que haber un consenso global con unas directrices concretas para reivindicar lo que necesitamos. Ahora mismo el sistema es mucho más grande que tú”.

AG: “Estoy desencantadísimo con mi profesión, una profesión que debería hacerme mucha más ilusión. Sé que en el fondo me la sigue haciendo, pero ya no la afronto igual. Llegó a un punto en el que iba a trabajar al hospital de mala gana. Trabajé en primera línea y fue horrible. Todo lo que hemos pasado nos ha venido después como un boom, durante la pandemia no nos dimos cuenta”.

LG: “Siempre te tienen cogido por algún sitio y saben que no te vas a ir”

AG: “He participado en diferentes huelgas, pero no nos compensaba. Se ponían servicios mínimos y trabajamos más así. A la hora de plantearnos una huelga se nos hace muy difícil. Estas con personas y no puedes dejar de atenderlas”.

LG: “Yo con mi edad no me arriesgaría. Soy el último eslabón y podrían prescindir de mí en cualquier momento. Aunque digan que no hay consecuencias por participar, siempre puede haber alguna.

Futuro

Alba, Abel y Laura coinciden: “Esperamos tener estabilidad”.

AG: “Me conformo con verme más estable, trabajando de enfermero, pero sin miedo a tener que cambiar continuamente de destino o servicio”.

LG: “Me planteo cambiarme de comunidad y vivir en una en la que el convenio del metal esté mejor pagado y valorado. También montar una granja”.

AC: “Espero no ser autónoma para entonces. No me veo con familia porque sé que no tendría el tiempo necesario para llevarla a cabo”.