Soledad Gallego-Díaz

El Gobierno cree que la decisión de que el rey emérito regrese a España estas Navidades está exclusivamente en manos de la Casa Real, pero es difícil que pueda quedar al margen de esa operación si don Juan Carlos decide volver. Porque de lo que se trata no es de que un ciudadano ejerza libremente su voluntad de regresar a su país (el rey emérito no está acusado de cometer ningún delito) sino del impacto que esa decisión pueda tener sobre la imagen de la Jefatura del Estado. Y eso, la defensa del prestigio de la institución es, lo quiera o no, competencia del Gobierno y mirar para otro lado es mala idea. De hecho, ha sido tan mala idea durante décadas que por eso mismo la Jefatura del Estado atraviesa ahora un pésimo momento. Porque ningún presidente del Gobierno, ni socialista, ni popular, aceptó ni ejerció su responsabilidad a la hora de vigilar y defender la reputación de la Jefatura del Estado, es decir, de la monarquía. Pero resulta que sí, que eso es obligación del Gobierno y no de la Casa Real, que no tiene competencia alguna al respecto. La Casa de Su Majestad el Rey, que es su denominación oficial, es un organismo que depende directamente de monarca de turno y tiene como misión servirle de apoyo. Es decir, que no decide nada de nada. Así que lo que está diciendo el Gobierno en todo caso es que la decisión está en manos de Felipe VI. Y que la Moncloa, una vez más, no quiere saber nada al respecto. Mala idea.