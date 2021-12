Calderón, sobre la 'fama' de Doncic: "Empiezan a darse cuenta de cosas que lleva haciendo toda la vida"

¿Qué tal con Ricky Rubio? ¿Se le ve contento?

Viéndole de cerca, disfrutando y ayer otro partidazo de él. No solo son los números, sino que realmente se le ve feliz en el campo. Sus compañeros lo notan y hay un muy buen ambiente.

¿Le preguntaste sobre los rumores que le sitúan en los Warriors?

No le pregunté porque son rumores y va a haber muchos más. Es la época de ello y van a empezar a moverse cosas. Yo creo que Cleveland ahora mismo no piensa lo mismo que antes y todo puede cambiar. Están en una posición buenísima y no está tan claro que se va a ir.

Esta semana se ha jugado el Lakers-Celtics... ¿es el Madrid-Barça de la NBA?

Sí. Es la rivalidad que lleva más tiempo y son los equipos que más han ganado. Es la comparación perfecta.

¿Y otra de las grandes rivalidades de la NBA?

Lo que pasa es que Clippers-Lakers podría ser el Atlético-Madrid, así como el Nets-Knicks... porque están en la misma ciudad. La rivalidad que he pensado creo que son más de antiguamente porque los equipos quizás cambiaban menos o porque ganaban los mismos durante una época más larga. Recuerdo una rivalidad Bulls-Pistons, pero es verdad que ahora mismo quizás no sea tan importante porque los dos equipos se han reconstruido mucho y han estado mucho tiempo sin competir por todo.

¿Y cuál es la cancha más caliente?

Los Sixers, pero también me han llamado mucho la atención tanto Portland como Utah. Son pabellones muy de baloncesto, que está la gente muy encima y se nota más ruido de lo normal. Son calentitas.

Todo esto para volver a la victoria de Lakers contra Celtics, ¿cómo fue el partido?

Fue un partido en el que por fin vimos a unos Lakers que esperábamos todos a principio de temporada, en el que se empiezan a ver cosas muy interesantes en equipo y sobre todo de sus tres mejores jugadores.

El 'Big Three' hizo 71 puntos de 117, ¿es una pasada o es un poco lo esperado?

Ya empieza a ser lo esperado, todos esperan que entre los tres, mínimo, cada uno te hagan 20 puntos por partido. Se va viendo que cada vez están más cómodos unos con otros, están sanos y están siendo un poco más regulares. Enseñaban ese partido perfecto, pero luego el siguiente parecían un equipo de sexta división.

LeBron ha dicho "me siento más joven que nunca". ¿Es verdad o se está echando el pisto de más?

Por números sí, pero es verdad que es un LeBron diferente. No es el LeBron que veíamos siempre dominador físicamente, creo que como todos la experiencia le ha dado mucho y es capaz de controlar el juego desde muchas más formas. Es un LeBron que todavía es una superestrella y te puede hacer 30 puntos cada día.

Ojo con el 'Big Three' de los Bucks con Antetokounmpo, Middleton y Holiday. No han perdido ningún partido.

Recuerdo la primera conversación que tuvimos a principio de temporada y dije que apostaba otra vez con Millwaukee. Creo que esto es una muestra. El haber ganado les ha ayudado muchísimo con la presión y juegan con una calma probablemente totalmente distinta a la que tenían en otros momentos. Son tres jugadores muy buenos pero que ahora encima son campeones y se les nota en la pista. Cuando están los tres son un equipo muy difícil de batir y ellos tres muy difícil de defender.

Es una barbaridad lo de Embiid con un 75% de efectividad cara al aro.

Lo había pasado mal con el COVID, que le había costado recuperar, pero estamos volviendo a ver al Embiid que estaba en la carrera para ser MVP. Es muy completo lo que hizo el otro día en la prórroga, se le ve más cómodo y tranquilo.

En la última semana ha habido un toque de Jason Kidd a Doncic por sus protestas. ¿Empieza a tener esa fama de protestón en Estados Unidos?

Es normal cuando eres un jugador que estás en la lista de ser el MVP. Tienes más atención, más partidos y la gente empieza a verte más. Entonces empiezan a darse cuenta de cosas que lleva haciendo toda la vida y que es como es. Es algo que con la experiencia vas mejorando, sabes cuándo hacerlo o cuándo no. No creo que sea una fama, sino que la gente le ve más. Está en las quinielas de ser MVP y ahora ya no te escondes en partidos. Eso es lo que está haciendo que se hable más de Luka Doncic que en otros momentos.

¿Cómo se pule a un jugador para que deje de protestar? ¿Es bueno recortar esa parte de su personalidad, no pierde esa chispa?

Lo que tiene que hacer es que eso no le afecte a su juego y luego ver cuáles son las que puedes pelear o no. Al final es la clave cuando empiezas a darte cuenta con la experiencia cuándo necesitas la protesta. Cómo ayudarte a ti y al equipo... a qué árbitro tienes que protestar, en qué momento... y eso lo vas cogiendo poco a poco. Él cada vez va a ir conociendo más la NBA, los árbitros y te vas dando cuenta de cómo ser lo más efectivo posible en ese sentido.

Se habla hasta del peso de Doncic, hasta él mismo ha dicho que se descuidó en verano

Él lo reconoce. El problema de la NBA es que una vez que empieza no tienes tiempo. Es muy importante saber que cuanto mejor llegues menos te va a costar. Al final es un chaval que acaba de empezar y todo va a ir mejorando con todos los aspectos. Lo comenta en la rueda de prensa pero seguro que el año que viene no lo comenta porque habrá aprendido que tiene que hacerlo un poco mejor. Son cosas que pasan en un momento de tu carrera y vas aprendiendo.

Noticia COVID: la NBA avisa a sus no vacunados que si salen de su país no volverán a entrar

Cuando se jugaba en Canadá teníamos un convenio en el que los jugadores no vacunados podían ir a Canadá pero tenían que estar en el hotel. Del hotel al pabellón, de vuelta al hotel y al avión. Ahora, a partir de enero, Canadá ha dicho que no puede pasar nadie no vacunado por la frontera y lo mismo en Estados Unidos que los no vacunados no pueden entrar. Quien salga es una norma que es la que hay y que hay que adaptarse.

En 2023 se estrena la película de Drazen Petrovic. ¿Es un jugador de película?

Es de película por lo que hizo, cómo lo hizo, la mala suerte con la que acaba y porque creo que hay mucha gente joven que le encanta el baloncesto y han oído hablar de Petrovic y probablemente no hayan visto mucho de él. Por eso llama la atención. Es una historia diferente.

¿Qué serie o peli de baloncesto nos recomiendas para las Navidades?

Podría decir de la La Familia de Pau Gasol, pero hay muchas. A quien le guste la rivalidad que hemos hablado hay algunas de los Lakers-Celtics buenísimas, están 'Bad boys' de los Pistons, si te gusta más de universitarios está la de 'Los fabulosos cinco' de Michigan. La de la pelea de Indiana contra los Pistons con Ron Artest y compañía. Son super entretenidas.