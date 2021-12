¿Intentó Guti entrar en Pignoise? ¿De dónde viene el nombre del grupo? Álvaro Benito y las anécdotas del grupo

Este jueves 9 de diciembre se ha presentado 'Diversión', disco de Pignoise, que seis años después vuelven a la carretera. Nuestro comentarista Álvaro Benito, vocalista de la banda, ha pasado por SER Deportivos en la resaca de la Champions League.

🤔 @PacojoSER: "Dentro de las leyendas urbanas... ¿es verdad que Guti (@GUTY14HAZ) intentó sumarse a Pignoise a la guitarra?"



😂 @AlvaroBenitoV: "No, no... es cierto que intentó aprender a tocar la guitarra, pero se rindió el gran Gutiérrez"



🔗 Noticia: https://t.co/xFkKEcYIgG pic.twitter.com/SilATBj3mc — SER Deportivos (@SERDeportivos) December 9, 2021

¿Qué tal? ¿Cómo estás?

Bien, también bien. Es un día bonito hoy.

¿Qué es más difícil, ganar un título o componer un buen CD?

Las dos son difíciles, pero para ganar un título tienes que ganar a muchos rivales y eso es más complicado (risas). Grabar un buen CD es una cosa más subjetivo, lo que a mí me pueda parecer bueno igual al resto no tanto (risas).

¿Si Pignoise fue un equipo de fútbol sería del fútbol de ataque o de defensa?

Te diría que un equipo descarado, fue lo que nos llevó a abrirnos camino. Éramos unos inconscientes musicales y no sabíamos lo complicada que es la industria, pero nos tiramos a la piscina sin pensarlo. Fue una de las claves de que podamos vivir de esto, la persistencia.

¿Es verdad que Pignoise se llama así por una pegatina en una guitarra?

Efectivamente. Hay muchos bulos por ahí que nos inventamos (risas), porque nos preguntaban constantemente y estábamos hartos, pero la real no tiene mucho glamour. Es por una pegatina en una guitarra que ponía 'I love my pig nose'.

¿Dentro de las leyendas urbanas... es verdad que Guti trató de sumarse al grupo a la guitarra?

(Risas) No, no. Es cierto que intentó tocar la guitarra. Yo intenté darle unas clases y hasta le regalé un amplificador, pero es que los comienzos de la guitarra son duros e ingratos, no suena nada ahí los primeros meses. Hay que persistir y el gran Gutiérrez se rindió.

¿Hiciste una colaboración con Burgos?

Si, colaboramos con una canción benéfica, también con Fernando Morán, que fue compañero mío en las inferiores del Madrid y luego hizo carrera en primera. Él tocaba la batería y sacamos una canción con fines benéficos.

¿Y a qué suena diversión?

Suena a Pignoise. Ha sido un ejercicio de volver a nuestra esencia. Teníamos dos caminos: uno era decir qué banda haríamos si nos juntáramos por primera vez, pero sinceramente creímos que eso era equivocado. Para eso, montas otra banda. Nuestros fans querían música que sonara al Pignoise de siempre porque yo es lo que demando cuando escucho a mis bandas favoritas. Es difícil llegar a tener un sonido reconocible y yo, creo, que nosotros lo hemos conseguido aunque claro que hemos evolucionado como músicos.

¿Si tu CD se llama 'Diversión' cómo se llama lo que viviste en la cabina de Oporto?

(Risas) Fue un episodio... Entiendo lo que sucede en el fútbol y cómo se enerva la gente con el fútbol. Estábamos al lado de la grada y al cantar los goles de manera efusiva José Sanchís, como debía hacer con los goles de Atlético, la gente se fue calentando. Me retrotrajo a mi tiempo de futbolista. A nosotros que nos griten... la gente decíamos que estábamos muy tranquilos, pero claro, es que nos han gritado 30.000 tíos.

¿Cuándo empezáis la gira?

El 20 de enero en Burgos y desde ahí, hasta mayo. Es una gira por salas para presentar el disco y luego ya haremos un gira de verano en recintos más grandes. Pero tenemos ganas de presentar nuestro disco en salas pequeñas. A mí son las que más me gustan. Se crea una sinergia fantástica con la gente. Hace mucho que no tocamos canciones nuevas, ahora tocábamos los 'clásicos populares' (Risas).

¿Qué música es el Barça?

Bueno, ahora mismo están en una balada triste, con una canción de introspección y reflexión. Tras un palo así, toca reflexionar qué te ha llevado a ese punto. Como yo digo, siempre hay un momento para la flagelación y, rápidamente, mirar a otro sitio.

Cuídate la voz, eh.

Sí, sí. Las semanas de Champions van a ser... Hemos cerrado la gira en jueves y viernes. Tendré sábado radio, domingo tele, martes o miércoles tendré que comentar donde toque y jueves y viernes concierto. Pero hay que disfrutar. Yo soy un privilegiado.