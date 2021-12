"Ni el Real Madrid ni el Atlético lo hacen", el factor crucial que podría determinar el derbi madrileño

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se verán las caras este domingo. El Real Madrid podría ampliar distancias con uno de sus rivales directos por LaLiga si se impone en el Bernabéu. El Sanedrín de El Larguero analiza las claves del partido.

Antonio Romero: "Tengo una duda en lo futbolístico, teniendo en cuenta como está jugando Ancelotti este año, el Real Madrid no está a disgusto sin la pelota y el Atlético de Madrid no suele querer la pelota. Vamos a ver quién se va a quedar con ella. Será un derbi diferente".

Miguel Martín Talavera: "El Atlético este año tiene futbolistas de tener más la pelota. Koke, Lemar... dicho esto, todo lo que no sea que el Atlético de Madrid espere, me sorprendería bastante. Lo que está claro es que solo habrá liga si se desploma el Real Madrid, como le pasó al Atlético de Madrid".

Mario Torrejón: "No me creo que el domingo en el Bernabéu, jugándote algo contra tu rival de toda la vida, el Madrid vaya a regalar la pelota. Otra cosa son los equipos europeos, que físicamente pueden ser superiores a ti. El Madrid quiere ganar el partido, pero le vale el empate".

¿Jugará Benzema? ¿El recambio de Suárez?

Benzema podría ser baja ante el Atlético tras su lesión ante la Real Sociedad. Luis Suárez también tuvo que abandonar el partido ante el Oporto por lesión.

Romero: "A ver como le convences a Benzema, sin se encuentra bien, de que no juegue el partido". Que no pueda jugar Benzema perjudica al Real Madrid porque el recambio es Jovic. La diferencia entre Benzema y Jovic es abismal, pero entre Suárez y Cunha ahora mismo no es tanto"

Talavera: No tiene buena pinta lo de Suárez para el domingo, es muy precipitado. Decir que al Atlético de Madrid le viene bien perder a un jugador tan determinante como Luis Suárez...".

El Barça, a la deriva

Romero: "Ayer el Barça fue un despelote. El entrenador también tiene la culpa, no solo fue algo de Piqué".

Torrejón: "En la primera final que tiene Xavi, pone a los veteranos, que es algo que hubiese hecho Koeman".

Lluís Flaquer: "El partido de ayer señala a veteranos. El Barça exige cambios. Se lleva mucho tiempo tocando el violón, quizás empieza a tocar la guitarra eléctrica".