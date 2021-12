Mapa de consolidación bancaria

De los 4.945 códigos postales que existen en España, según un análisis de Cinco Días con datos de Banco de España, más de la mitad no tienen una oficina bancaria a la que dirigirse y 1.620 cuentan — físicamente, a través de oficinas — solo con una entidad bancaria. Este es el resultado tras años de consolidación de un sector que ha tratado de incrementar su rentabilidad a través de las fusiones empresariales, pero también de la reducción de su número de oficinas y, por tanto, de la atención al público.

"Realmente competencia efectiva existe porque, hoy en día, cualquier persona, a través de un móvil, puede hacerse cliente del banco que le ofrezca las mejores condiciones o del banco que más le interese. El problema es que donde no hay oficinas bancarias, o donde solamente hay un banco, es en las zonas rurales que son zonas donde la población suele tener una cierta edad y dónde están las personas que realmente más necesitan las oficinas, porque no están familiarizadas con la banca digital. Al final esa parte de la población, o no tiene acceso a una oficina bancaria, o se encuentra con que solamente hay un banco en su pueblo" explica en Hora 25 de los Negocios el periodista de Cinco Días Ricardo Sobrino, autor de esta información.

Tres son las entidades que, según el análisis de este periodista, encabezan ese monopolio: Caixabank, Abanca y Unicaja. Así, en junio, Caixabank gozaba del poder de monopolio en 460 códigos postales —es decir, copa más de la cuarta parte de esos códigos donde solo existe una entidad —, seguido por Abanca, que predomina especialmente en Galicia, y que copa 187 códigos postales y Unicaja que, tras absorber Liberbank, se ha establecido como la única entidad a la que dirigirse presencialmente en 171 códigos postales.

Un problema que se suma, según apunta Patricia Suárez, presidenta de Asufin, a "un incremento notable desde el año pasado de comisiones" "Lo sacamos nosotros en un estudio: habían incrementado, incluso. Algunas entidades cobran 240 € ya al año solo por el mantenimiento de la cuenta. A eso le tienes que añadir si haces operaciones, si sacas dinero del cajero,... se va incrementando y te puede salir por un pico anual mantener una cuenta en el banco y, además, no nos podemos engañar, ¿quién puede permitirse no tener una cuenta en el banco? Nadie. Todos tenemos que tener una cuenta para cobrar la nómina y para pagar los recibos" defiende Suárez.