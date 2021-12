"Esto no es suficiente. Sigue siendo un concurso discriminatorio y sexista"

Este año, las 29 misses desfilan de nuevo por el escenario del concurso Miss France, una de las finales más seguidas del país. Ha llegado a alcanzar los nueve millones de espectadores con una cuota de pantalla de más del 40%. Sin embargo, esta edición es diferente porque por primera vez desde 1919, cuando nació el concurso, las participantes tendrán un contrato de trabajo que reconoce la relación laboral entre la productora y las participantes.

Osez Le Féminisme, la asociación francesa que denunció a la empresa ante el Tribunal laboral de París, considera que “esto no es suficiente”, porque, según explica la portavoz, Alyssa Ahrabare, “que el contrato se establezca solo los días del concurso no es justo. Las participantes tienen que dejar su vida durante más de un mes. No pueden hacer nada más, tienen que respetar los horarios de Miss France, trabajar mucho y prácticamente sin descansos.

Además, les dicen cómo tienen que vestir, qué deben comer y muchas otras condiciones”. También señala que “todos los criterios discriminatorios deben ser eliminados”. Ahrabare se refiere a algunas de las condiciones que establece el concurso como medir al menos 1.70 metros, no llevar piercings, no estar casada ni tener hijos o no haber participado en la política.

La asociación denunció a la productora el pasado mes de octubre, decidió apoyar a tres demandantes que querían participar pero fueron discriminadas por tener familia. “Queremos que este tipo de condiciones sean prohibidas. Deben eliminar los requisitos que no tienen nada que ver con el comportamiento dentro del concurso, como fumar y beber en espacios públicos, tener una apariencia estándar, unas medidas determinadas o los requisitos que tienen que ver con la vida familiar pero realmente no influyen en el concurso. Esto es muy discriminatorio y Francia debería prohibirlo”.

La portavoz también asegura que psicológicamente es muy perjudicial para las concursantes. “Aunque sepan dónde están, no son conscientes del control que van a tener sobre ellas durante más de un mes. Tampoco saben que van a ser objeto de crítica y la cantidad de comentarios sexistas que tendrán que escuchar en las redes sociales. Además, no solo es malo para ellas. Este concurso les enseña a las niñas un único modelo de belleza que puede acabar generando en cosas muy serias como trastornos alimenticios”.

Otra de las cuestiones que ha denunciado Osez le Féminisme es que en el año 2013 el Tribunal Supremo estableciese que los concursantes de la versión masculina, Mister France, debían tener un contrato y un salario y esta sentencia no se aplicara, en su momento, también para las mujeres. La asociación no va a retirar su denuncia al considerar que el programa mantiene “los criterios discriminatorios”. La intención de Osez le Féminisme es mantener el proceso ante el tribunal de París y estima que el caso no se cerrará hasta, por lo menos, dentro de un año.