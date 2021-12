Una banda sonora para los 43 camellos desclasificados en un torneo por llevar botox

u nombre puede no decir mucho: "Delaney and Bonnie". Sin embargo, esta pareja sentimental y musical estaba al frente de una gran banda que en diciembre de 1969 llevó a un disco en directo su gira por Europa: "On Tour with Eric Clapton". Porque sí, Slowhand tocaba con ellos, pero no estaba solo. Le acompañaban el guitarrista Dave Mason, que más adelante colaboraría con Michael Jackson o Fleetwood Mac; el saxofonista Bobby Keys, que estaba a punto de grabar con los Rolling Stones; o el guitarrista L'Angelo Misterioso, seudónimo bajo el que se escondía George Harrison.

El amigo de Pino homenajea hoy a su beatle favorito con Give me Love y My Sweet Lord, tema compuesto precisamente durante aquella gira y que se convirtió en el primer número uno de un beatle en solitario después de la separación de la banda de Liverpool. Al hilo de aquellos últimos meses del grupo es inevitable hablar del documental Get Back, estrenado hace unos días: la permanente presencia de Yoko Ono; los amigos Hare Grishna de Harrison que ya pensaba en un disco en solitario; la admiración de Lennon por Allan Klein, que acabaría convirtiéndose en el manager de la banda a pesar de la oposición de McCartney... y la versión íntegra del mítico concierto de la azotea. Imprescindible.

Para terminar recordamos una de las aficiones más desconocidas del autor de Here Comes The Sun: la fórmula uno. Le llamó la atención cuando con sólo 12 años vio el Gran Premio de Reino Unido en Liverpool, y acabó haciéndose buen amigo de pilotos como Fittipaldi, Niki Lauda o Jackie Stewart, a quien le dedicó una canción. Este fin de semana sabremos quién es el campeón de este año, Lewis Hamilton o Verstapen, que llegan empatados y envueltos en polémica tras el choque que protagonizaron esta semana en la carrera de Arabia Saudí. Allí, estos días se celebraba también un popular festival de belleza... para camellos; y aquí llega la noticia: descalifican a 43 camellos por llevar bótox. Se puntúan cosas como la caída de labios o las arrugas y el jurado detectó "manipulaciones estéticas" en muchos animales. Para hacérnoslo mirar.