Hamilton vs Verstappen: asalto final con ventaja para neerlandés

Desde 1974, el Mundial de Fórmula 1 no llegaba a la última carrera con dos pilotos empatados en el primer puesto. Por aquel entonces, Emerson Fittipaldi se impuso a Clay Regazzoni. Ahora, por segunda vez en toda la historia, Max Verstappen y Lewis Hamilton llegan a Abu Dhabi con 369,5 puntos cada uno en la clasificación. El primero busca su primer título a los 24 años y romper la hegemonía de siete campeonatos consecutivos de Mercedes; el segundo quiere ganar su octavo Mundial, superando así a Schumacher y convirtiéndose en el piloto con más títulos de la historia. Todo preparado para un fin de semana apasionante como pocos ha habido en el Gran Circo.

Con el empate, las cuentas son claras: quien termine la carrera de Abu Dhabi por delante, gana el Mundial. A Hamilton solo le vale con quedar por delante de Verstappen, y viceversa. Aunque también hay otro caso que se puede dar, especialmente visto lo visto a lo largo del año: si los dos pilotos abandonan, el campeón sería Verstappen, pues suma nueve victorias este año, una más que Hamilton, lo cual desharía el empate.

La ventaja inicial es para Max Verstappen, que ha conseguido la pole después de una sensacional vuelta, en la que se ha aprovechado del rebufo de su compañero Checo Pérez. Y la diferencia con Hamilton, que saldrá segundo, no ha sido especialmente pequeña: tres décimas entre los dos contendientes. La batalla estará, previsiblemente en las estrategias, puesto que Hamilton saldrá con medios, mientras que Verstappen lo hará con los blandos, por lo que se espera que arranque mejor y tenga un ritmo superior en los primeros giros.

No podrán contar, por lo menos en el inicio, con demasiada ayuda de sus compañeros, ya que Pérez partirá cuarto, y Bottas lo hará en sexto lugar. En medio se coló Carlos Sainz con una gran vuelta, y Norris ocupa el tercer puesto. La siguiente cita entre Hamilton y Verstappen será en la primera curva tras la salida, donde quién sabe lo que puede pasar con un Mundial en disputa.

Porque no, no es nada descabellado pensar en que puede haber un choque entre los dos contendientes al título en la carrera final. La historia lo ha demostrado: Senna y Prost colisionaron en dos años distintos en los que se disputaban el Mundial. También lo hizo dos veces Schumacher, a quien le salió bien contra Damon Hill, pero no contra Jacques Villeneuve, ya que el Káiser fue descalificado del campeonato por ello. Este último hecho se podría repetir, e incluso la FIA ha advertido en los días previos con la posibilidad de restar puntos a algún piloto si comete una grave acción antideportiva. Sabiendo esto, a Verstappen podría no valerle con forzar un accidente.

Un año repleto de incidentes y polémica

Y, viendo el historial que traen este año Hamilton y Verstappen cuando se han cruzado en pista, tampoco es nada descabellado que algo puede pasar. Son varios los encontronazos que han tenido esta temporada. En la primera carrera, en Baréin, el de Red Bull adelantó al británico por fuera de la pista, por lo que tuvo que devolver la posición para que finalmente Hamilton venciese. También en el segundo Gran Premio, en Imola, se encontraron en la primera curva, y un Verstappen muy agresivo forzó al de Mercedes a irse por fuera.

No se dio demasiada importancia a estos percances, y mientras tanto sucedían otros episodios relevantes, como el pinchazo de Verstappen en Bakú cuando marchaba directo a la victoria. Con el neerlandés líder del Mundial y convirtiéndose en serio candidato al título, todo estalló en Silverstone. Max y Lewis se volvían a encontrar en pista, en la primera vuelta de la carrera. En una curva, Hamilton entró ligeramente pasado, impactando con Verstappen, quien acabó en las barreras. El británico recibió una sanción de 10 segundos, considerada injusta por Red Bull, que no le impidió vencer en su casa mientras el neerlandés era trasladado al hospital.

😱 La repetición del tremendo accidente entre Verstappen y Hamilton 😱#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/BQRi87IKgV — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2021

Lejos de calmarse todo, en la siguiente carrera, en Hungría, Verstappen también abandonó tras ser embestido por un Mercedes, esta vez por el de Bottas. El Mundial se apretaba, y en Spa la lluvia impidió que se corriese, pero pese a ello, se dio a Verstappen como ganador por tener la pole y se repartieron la mitad de los puntos, algo que no gustó demasiado al resto de pilotos. Y a la carrera siguiente, en Monza, nuevo choque y abandono de ambos después de que Hamilton no dejase hueco a Verstappen, que, lejos de rendirse, intentó colarse. Acabó con su coche encima del Mercedes, y recibiendo una sanción de tres posiciones para la siguiente prueba.

Accidente entre Hamilton y Verstappen en Monza / Getty Images

Por si la tempestad no era lo suficientemente potente, se dio lugar también a acusaciones entre los equipos. Toto Wolff y Christian Horner entraron en escena para librar su propia batalla. Red Bull sospecha del nuevo motor que lleva Hamilton desde Brasil, que le ha dado una potencia no vista en lo que va de año. También en Brasil, Red Bull se quejó del alerón trasero de la escudería alemana, lo que derivó en una descalificación para el heptacampeón, que tuvo que salir último, remontando hasta el primer puesto y adelantando en pista a Verstappen, que en una peligrosa maniobra lo echó fuera de la pista, aunque no recibió ninguna sanción en una controvertida decisión.

El último lío, por el momento, llegó la semana pasada en Arabia Saudí, donde hubo de todo. Hamilton dejando sin espacio a Verstappen, el de Red Bull adelantando por fuera y obligado a devolver posición, la cual lo hizo de una temerosa manera, frenando en plena recta tal y como confirmó la FIA. Hamilton no quiso adelantarle para conservar el DRS, y acabó chocando con él tras un nuevo frenazo. La victoria fue para Lewis, lo que le permitió llegar empatado a Abu Dhabi. Repasado el año, la conclusión es que cada vez que se encuentran en pista hay lío, por lo que quién sabe qué puede pasar este domingo.

El enésimo cara a cara al límite de una rivalidad legendaria 🙌



Hamilton y Verstappen. Verstappen y Hamilton. ¡Qué Mundial nos están regalando!pic.twitter.com/6ujSIML19d — DAZN España (@DAZN_ES) December 6, 2021

¿Quién llega mejor?

Una montaña rusa de temporada en todos los sentidos, también en rendimiento de los coches. El año comenzó como los últimos siete, con Mercedes dominando y Hamilton sumando tres victorias en las primeras cuatro pruebas. Red Bull y Verstappen reaccionaron con cinco triunfos seguidos, cuatro del neerlandés, que tomó el liderato y pasó a ser favorito por el Mundial. Por primera vez en años, Hamilton estaba contra las cuerdas y parecía no tener el coche más rápido. Tras la victoria de Verstappen en México, la novena del año para él, su ventaja era de 19 puntos, y todo estaba a su favor. Pero Mercedes ha dado con la tecla con su nuevo motor, facilitando tres victorias seguidas de Hamilton en las tres pruebas previas a Abu Dhabi, para así sumar ocho triunfos este año y llegar empatados.

¿Y a quién favorece el circuito que va a decidir el Mundial? También es una incógnita, porque el trazado ha presentado este año una reforma en tres puntos para facilitar los adelantamientos y el espectáculo, algo de lo que siempre ha carecido Abu Dhabi. Que se lo digan a Fernando Alonso en 2010, cuando se quedó atrapado en la estela de Vitaly Petrov. Queda por ver cómo se adaptan Red Bull y Mercedes a las nuevas curvas, aunque por las características del circuito, se prevé que las diferencias serán mínimas. Y es que, pese a la pole de Verstappen, todavía no esta claro, pues en los entrenamientos libres el ritmo que mostró Hamilton fue muy fuerte.

No todo será el duelo entre Max y Lewis

Y también se librarán otras batallas muy interesantes en Abu Dhabi. El Mundial de Constructores busca campeón entre Mercedes y Red Bull. La escudería de la estrella plateada tiene todo de cara para llevárselo, ya que aventaja a los de las bebidas energéticas en 28 puntos. Solo una debacle de Mercedes haría que no se lleven el título que tanto dinero entrega a los equipos. También hay una apasionante batalla por el quinto puesto, el primero del resto, en el Mundial de Pilotos entre Charles Leclerc, Lando Norris y Carlos Sainz, separados por apenas nueve puntos. El madrileño ha completado un muy buen año de debut en Ferrari, tarea nada fácil. Ha estado siempre muy cerca de su compañero, uno de los mejores pilotos de la parrilla, y ha demostrado que puede estar arriba si su coche se lo permite.

Acabará también la temporada de regreso de Fernando Alonso. El asturiano, que volvió este año al Gran Circo dos años después, tardó unas carreras en adaptarse, pero desde entonces ha exprimido al máximo a su Alpine, que ha ido de menos a más. La mejor noticia para Fernando fue su podio en Catar, el primero que consigue desde 2014. Ahora le tocará centrarse en llevar a cabo ‘El Plan’, esa “estrategia” que él mismo defiende, basada en la esperanza de que la escudería francesa haga este invierno un coche que le permita luchar por el título en 2022.

Alerón trasero del Alpine en Abu Dhabi / Getty Images

Un 2022 que traerá consigo una nueva era, con un profundo cambio en la normativa de los coches, la cual busca aumentar el espectáculo en pista. Pero para eso todavía quedan unos meses, y ahora la atención se centra en la estelar prueba de Abu Dhabi, que decidirá al campeón de una de las temporadas más emocionantes que se recuerdan. Hamilton o Verstappen, solo puede ganar uno, y el domingo lo descubriremos.