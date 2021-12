Rafa Nadal despide a Manolo Santana: "Mil gracias por lo que hiciste por nuestro país"

El fallecimiento de Manolo Santana a los 83 años de edad nos ha dejado con las reacciones del mundo del tenis y del mundo del deporte español. El tenista fue una de las personas que puso en el mapa España al ganar torneos como Wimbledon o Roland Garros. Más allá de los títulos, Santana abrió la puerta para que tenistas como después Conchita Martínez o más tarde Rafa Nadal triunfaran.

Precisamente Rafa Nadal le recordó con un tweet nada más conocer la mala noticia: "Acabo de recibir la terrible noticia del fallecimiento de nuestro gran Manolo Santana. Como he dicho muchas veces en el pasado:

. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos. Te echaremos de menos Manolo; serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos".

Los protagonistas en Carrusel Deportivo

Carrusel Deportivo contó con invitados de lujo y grandes conocedores de como era Manolo Santana. Ex tenistas como David Ferrer, celebridades como Toni Nadal y Luis Suárez Miramontes, el capitán del equipo español Sergi Bruguera y periodistas como Jose Antonio Mielgo o Álvaro Benito, charlaron junto a Dani Garrido sobre la leyenda del tenis español.

David Ferrer: "Me he enterado hace diez minutos y me he quedado en shock. La última vez que lo vi fue en Barcelona y ya estaba mayor, pero no te haces a la idea. Me quedo con lo gracioso que era y con que siempre te llamaba cuando no estabas bien anímicamente. Preguntaba por ti sin buscar nada más"

Toni Nadal: "Era un tipo maravilloso, increíble, cuando ganó Rafa su primer Wimbledon vino a felicitarnos al vestuario y estaba contentísimo de no ser el único español. Lo que yo valoro de Manolo Santana es que pese a ser uno de los más grandes era buena gente, cercano, entrañable, nada engreído, amable, sonriente... Se nos han ido Ángel Nieto, Ballesteros, ahora Manolo Santana... pioneros que pusieron a España en el mapa a nivel deportivo".

Don Luis Suárez Miramontes: "Era mi amigo y coincidimos mucho cuando él triunfaba en las pistas y yo en los campos, nos veíamos mucho en Galicia y nuestra amistad era inmensa".

Álvaro Benito: "Manolo Santana se desvivía por ayudarnos, porque los que hacíamos tenis estuviéramos lo mejor posible, era cercano, siempre dispuesto... una pena enorme de corazón"

"Gracias por ser pionero"

El resto de tenistas también tuvo un momento para recordar Manolo Santana. Entre ellos, Feliciano López, que dejó este emotivo mensaje para el difunto tenista.

Nos ha dejado Manolo https://t.co/Hzs92xsnq5 imposible explicar el vacío que dejas…

Gracias por ser el pionero y guiar el camino de todos los que vinieron después y por ayudarme y creer en mi siempre.Nunca lo olvidaré.

— Feliciano López (@feliciano_lopez) December 11, 2021

Leyendas del deporte español como el recién retirado Pau Gasol también quiso recordar a Manolo Santana en este día tan triste para el tenis.

Muy triste por la noticia del fallecimiento de Manolo Santana, una leyenda del tenis y un gran referente del deporte de nuestro país. Mi más sincero pésame a sus familiares y seres queridos.



— Pau Gasol (@paugasol) December 11, 2021

Paula Badosa, que recientemente pasó por los estudios de El Larguero para comentar su gran año, también tuvo su mensaje al conocer la noticia.

Una triste noticia para el mundo del tenis. Gracias por haber abierto el camino para que muchos después hayamos podido recorrerlo.

— Paula Badosa (@paulabadosa) December 11, 2021

El club del que Manolo Santana era aficionado, el Real Madrid, emitió un comunicado en el que lamentó la perdida del tenista: "El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos. Su madridismo le llevó a conquistar Wimbledon en 1966 con la camiseta del Real Madrid".