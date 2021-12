La película bosnia 'Quo vadis, Aida?' triunfa en los Premios del Cine Europeo

Los premios del cine europeo guardan siempre bajo manga una sorpresa. La de este año ha sido el sorpaso de una producción menos mediática, la película bosnia, Quo Vadis, Aida?, dirigida por la cineasta bosnia Jasmila Zbanić, frente a títulos como El Padre o Titane, la ganadora de la pasada edición del Festival de Cine de Cannes.

Celebrada en Berlín y de manera telemática ante el avance de ómicron, la nueva variante del COVID, la gala de este año ha vuelto a tener un sabor algo desangelado, pero ha mantenido la emoción en los premios. Tanto la cinta como la actriz protagonista, la serbia Jasna Đuričić, protagonista de esa película, se han llevado premio. La directora ha recordado, al recoger el premio, a la recién fallecida a la cineasta Lina Wertmüller antes de rendir homenaje a las mujeres que fueron asesinadas en la masacre que se retrata en su filme.

Quo Vadis, Aida? se adentra en los horrores de aquella guerra para contar uno de los sucesos más terribles que ocurrieron en Srebenica en 1995, con la matanza de 8.000 bosnias y la inoperancia de los Cascos Azules de la OTAN. La protagonista de la película es Aida, una profesora de inglés de un instituto de la ciudad que trabaja como intérprete para los Cascos Azules de la ONU y que intenta, por todos los medios y en medio del caos, poner a salvo a su marido y a sus dos hijos. La película, que fue candidata al Oscar a mejor película internacional, muestra también el papel que jugo la propaganda de los medios de comunicación controlados por los serbios.

“Mi experiencia viviendo la guerra en Sarajevo fue que vi que muchas mujeres no es que tuvieran solo valor, sino que se comportaban de una manera muy natural porque tenían que seguir adelante con sus vidas. Tenían que ayudar a sus familias a sobrevivir. Mi madre, por ejemplo, inmediatamente pensaba en cómo llevar comida a sus hijos o cómo cocinar cuando no había electricidad ni gas. No tenían tiempo para pensar que su vida era una mierda. Tenían que rescatar a sus familias. Y esa fuerza es la que tiene Aida”, explicaba la directora en Venecia, donde presentó este trabajo.

El mejor actor europeo este año ha sido Anthony Hopkins por El Padre, el drama sobre el Alzheimer de Florian Zeller con el que se han llevado casi todos los premios de la temporada, incluido el Oscar y el Bafta. La cinta también ha ganado el premio a mejor guion en esta edición de los galardones que entrega la Academia del Cine Europeo.

Solo había una película española nominada, Sentimental, de Cesc Gay, que competía en la categoría de mejor comedia. Un premio que, finalmente, se ha llevado, Ninjababy, de Yngvild Sve Flikke. Una de las que se presume que será una de las películas del año es la danesa Flee que se ha llevado tres galardones, mejor película de animación, mejor documental y la película del premio que entregan los estudiantes universitarios.