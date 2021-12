'6 días corrientes', una película "de rellano"

A Jordi Évole le ha impactado bastante una película. No se trata de la última superproducción de Hollywood, ni tiene un reparto lleno de premios… Es lo que él llama una película “de rellano”: ‘6 días corrientes’, un largometraje de Neus Ballús protagonizado por tres “lampistas” (así se llama en Cataluña a los trabajadores que se dedican a hacer instalaciones de electricidad, de fontanería…). Esos tres lampistas son Pep, Valero y Moha. Tres personas interpretándose a sí mismas, haciendo su trabajo de siempre y mostrando el mundo desde su perspectiva.

¿Cómo enfrentarse a una reparación?



\'6 días corrientes\' relata una semana en la vida de Valero, Moha y Pep, trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad de las afueras de Barcelona, con quien compartimos hoy sección. pic.twitter.com/AveDKoRlZp — A vivir (@Avivir) December 12, 2021

Teniendo en cuenta que los protagonistas no habían actuado nunca, conseguir el resultado esperado no ha debido ser fácil. Nos cuenta Neus Ballús que dirigir esta película la ha convertido en “una domadora de bestias” y que, para elegir a los protagonistas, se “infiltró” en clases de gas y electricidad en Barcelona. Afirma, además, que han pasado seis años desde que empezó a trabajar en la película hasta su estreno.

Los tres lampistas-actores nos explican, por su parte, qué les ha supuesto esta experiencia. Pep, ya jubilado, no estaba muy seguro de su participación “porque iba a estropear los textos”, pero justo eso es lo que buscaba Neus: que pudiera ser él mismo delante de la cámara. Moha cuenta que siempre ha sido una persona tímida, así que estar en la película ha sido para él un reto. En cuanto a Valero, Neus afirma que era “indirigible”: en el rodaje se llegaron a jugar un queso para que se quedara callado en una escena en la que él no tenía que hablar. Solo hace falta escuchar la entrevista para saber que no lo ganó.