'El buen patrón' y 'Hierro' conquistan los premios Forqué

El compromiso político ha marcado la cosecha del cine español este años. Las cuatro nominadas en los Forqué hablan de grietas existentes en nuestra sociedad. ‘El buen patrón’, la comedia de Fernando León de Aranoa, es un ejemplo de ello. Un retrato de la sordidez que emana de las relaciones laborales, los jefes tóxicos y la destrucción de la lucha sindical que ha vivido la España de las últimas décadas. ‘El buen patrón’ muestra además algo perverso, cómo el sistema capitalista se apropia de cualquier movimiento contestatario.

Javier Bardem ha sido el mejor actor por su papel de empresario cuñado en la cinta de León de Aranoa. Nadie como él para retratar a ese espécimen que abunda por pueblos y provincias de la España, la llena y la vaciada. Lo que hace Bardem es una auténtica barbaridad interpretativa, modula la voz, hasta acercarse a un ligero tartamudeo. El actor ha sido uno de los ausentes de la gala ya que está junto a Fernando León promocionando la película en Estados Unidos, donde representará a España en los Oscar.

Dos premios se ha llevado también ‘Maixabel’, película de Icíar Bollaín sobre las heridas de la violencia de ETA y la convivencia. Blanca Portillo se ha llevado el Forqué a mejor actriz por su papel de Maixabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA. “Decía Almudena Grandes que no hay amor sin admiración, os admiro profundamente por lo tanto os amo. Nada nos puede producir a los actores mayor felicidad que abandonarte para contar una historia y a mí me ha tocado poder contar a una mujer increíble, Maixabel Lasa es un ángel”, decía la actriz emocionada, que competía con Penélope Cruz, Marta Nieto y Petra Martínez. Maixabel se ha llevado también el premio en valores, por su retrato del conflicto vasco desde la perspectiva de apostar por el diálogo sin rencor.

Sorprendentemente el mejor documental ha sido para ‘100 días con la Tata’, un documental en el que Miguel Ángel Muñoz se graba a sí mismo y a su abuela y ha superado en estos premios a grandes documentales como ‘Quién lo impide’, de Jonás Trueba que tuvo premio en San Sebastián o ‘Buñuel, un cineasta surrealista’ que estuvo, nada menos que en el Festival de Cannes. También el cine latinoamericano revisa sus propios fantasmas. Lo hace la directora mexicana Tatiana Huezo en ‘Noche de fuego’, que ha ganado el Forqué a mejor película latinoamericana. Una mirada feroz a la violencia contra las mujeres en su país, algo en lo que insistía al recoger el galardón. "A las mujeres que sufren la violencia y a las demás para que podamos vivir tranquilas”.

Desde hace unas ediciones los productores premian también las mejores series del año en la ficción española, ante el imparable auge de estas producciones y la hibridación entre televisión y cine en nuestra industria. ‘Hierro’ se ha llevado dos de tres, el premio a mejor serie. El thriller de Movistar creado por Pepe y Jorge Coira se lleva el premio por una segunda temporada rodada de nuevo en El Hierro. La mejor actriz, Candela Peña, por su interpretación de la jueza Candela Montes en la serie Hierro, que ya no tendrá más temporadas. “Es la primera vez que vengo a los Forqué, solo el año pasado por La boda de Rosa y Filomena no me dejó venir. Yo creo que no os caigo muy bien”, decía Candela.

Javier Cámara se corona como el mejor actor por ‘Venga Juan’, la serie creada por Diego San José en la que interpreta a un político de medio pelo, atrapado en un caso de corrupción. Una interpretación tierna y salvaje a la vez que le ha dado al actor, además, la oportunidad de dirigir varios capítulos de la serie. Todo en una gala fuera de tono, queriendo ambientarse forzosamente en los ochenta con actuaciones musicales como las de Alaska, Los Secretos, Gurruchaga o Los Morancos.

