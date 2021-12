"No había vivido algo así en mi vida": el subidón histórico de De la Rosa con el triunfo de Verstappen

Max Verstappen ha ganado el Mundial de Fórmula 1 al adelantar a Hamilton en la última vuelta. Por 'Carrusel Deportivo' han pasado Pedro Martínez de la Rosa y José Antonio Ponseti para analizar el final de temporada y la victoria del neerlandés. "Vaya día histórico para los amantes del motor, no había vivido algo así en mi vida", ha subrayado De la Rosa en un subidón histórico tras una gran carrera en el circuito de Yas Marina.

" Se me saltan las lágrimas "

De la Rosa: "Ha sido un espectáculo, he de decir que el 2008 que se decidió también en la última curva de la última vuelta cuando Hamilton adelantó a Glock y ganó a Massa, también fue muy bueno. Pero este año si lo miramos a nivel global, ha habido carreras espectaculares, una tras otra. Todas las carreras ha habido algo épico, no solo ha sido el final. Los dos supercampeones han demostrado que están por encima del resto de pilotos".

Ponseti: "Me ha gustado que me tapasen la boca. Ya no solo ha sido la leche el duelo entre los dos, las decisiones, ese último accidente, sino que además Sainz se mete tercero y remata una temporada de escándalo. Para lo que teníamos en el guion con Ferrari, se me saltan las lágrimas".

"El día en el que una marca de refrescos le ha ganado a una constructora de coches. El mosqueo que lleva Mercedes es por eso. Mercedes se dedica a esto y hemos visto que ha hecho un trabajo excepcional con el motor de Hamilton con el final de temporada que hemos vivido, pero al final los pillos de RedBull han colado un gol por toda la escuadra. A mí me dicen a cinco vueltas del final que va a ganar Verstappen y me parto la caja".

Polémica

De la Rosa: "Estaba claro, realmente Verstappen le toma el interior y el vértice en la frenada. Para mí le había robado la cartera, le había adelantado legalmente y le tenía que devolver la posición".

"Verstappen le tendría que hacer un monumento a Checo Pérez porque esa defensa de posición contra Hamilton, que le ha costado 5 o 6 segundos, al final es lo que le ha valido el título a Verstappen. Si Hamilton hubiera tenido en el bolsillo esos segundos adicionales no le hubiera pasado nada. Ha sido todo por no tener ese tiempo suficiente para tener esa entrada adicional, o gratis que se dice. Eso es trabajo de equipo".

"Cuando ha salido el 'Virtual Safety Car', Verstappen ha aprovechado a cambiar neumáticos porque al menos hacía lo contrario a Hamilton. Toda la carrera se ha definido por RedBull haciendo maravillas con la estrategia. Siempre han ido a contracorriente. Han sido agresivos y lo han hecho muy bien".

Ponseti: "En carrera para mí no, cuando lo he visto no me ha dado la sensación. Pero cuando he visto las repeticiones dices que sí. En antena he dicho que no había que devolver la posición".

"Latifi tiene latas gratis para los próximos 300 años de su vida".

"Ha sido bestial"

De la Rosa: "Hemos visto una carrera que se decidía con bandera roja a dos vueltas del final. En este Mundial hemos visto a Hamilton salir solo en una parrilla de salida... pero es que nunca habíamos visto que un Mundial se decidiera a una única y última vuelta. Ha sido bestial. Lo que ha hecho Verstappen en la última vuelta es que le ha adelantado donde Hamilton no lo esperaba. Ha sido un espectáculo".

"Con perspectiva de lo que ha pasado... Mercedes tenía miedo. Miedo a que no hubiera tiempo a retirar el coche de Latifi y al entrar en boxes salieses por detrás de Verstappen con Safety Car que podría llegar al final de carrera".

El último test a De la Rosa

¿Mejor piloto?

En este deporte el empate no existe, pero hay que decir que es Verstappen porque ha sido campeón. Si hubiera ganado Hamilton sería él. Ha estado muy igualado.

¿Piloto revelación?

Carlos Sáinz. Espectacular lo que ha conseguido en su primer año con Ferrari, nadie esperaba que iba a ganar a Charles Leclerc.

¿Decepción?

Siempre es complicado pero yo esperaba algo más de Tsunoda.

Notas para los españoles

Un 9 a ambos. Lo han hecho muy bien. En F1 hay que valorar que cuando tienes un coche ganador es más fácil juzgar a los pilotos, cuando no lo tienes solo puedes juzgar a esos pilotos con su compañero de equipo. Ahí, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso han estado por encima de ellos.