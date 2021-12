Sigue el sorteo de la Champions League con Carrusel Deportivo, en directo

La suerte de los equipos españoles se decidirá en el sorteo de la UEFA Champions League que a partir de las 12.00 horas se celebrará en la ciudad de Nyon. Dieciséis equipos, de ellos tres españoles como Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal buscan a su rival para los enfrentamientos de octavos de final de la Liga de Campeones.

Solamente los de Ancelotti se encuentran en el primer bombo después de ser primeros de su grupo, mientras que tanto los rojiblancos como el submarino amarillo están en el bombo segundo, por lo que pueden tener un enfrentamiento más complicado.

BOMBO 1 Manchester City

Liverpool

Ajax

Real Madrid

Bayern

Manchester United

Juventus

Lille

bombo 2 PSG

Atlético

Sporting CP

Inter

Chelsea

Benfica

Salzburgo

Villarreal

Cómo y dónde ver el sorteo

La gala del sorteo que se celebra en Nyon se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones y por supuesto escuchar con el Carrusel Deportivo de Dani Garrido y todo el equipo, que te contarán cuáles serán los siguientes escollos de los equipos españoles a través de todas las plataformas digitales.

El camino de los españoles

Real Madrid

El italiano Carlo Ancelotti no faltó a su cita con los octavos de final de la Liga de Campeones como primero de grupo al mando del Real Madrid, firmando su tercera clasificación como líder en tres participaciones, tras haber pasado a la historia como el entrenador de la décima Copa de Europa del club blanco.

Asegura regularidad en la competición de mayor prestigio, en la que alcanzó cien victorias.

Con su triunfo ante el Inter de Milán, equipo al que más se ha enfrentado en su carrera como entrenador y al que eliminó en semifinales de su primera conquista de la Copa de Europa, al mando del AC Milan, Ancelotti ya es el tercer técnico con más triunfos en la historia de la competición.

En su mano tendrá ser el primero, con los 115 partidos ganados por Alex Ferguson como el techo y a solo tres victorias de dar caza a Arsene Wenger.

El año de la décima corona con el Real Madrid, su tercera Liga de Campeones como técnico tras las dos conquistadas con el Milan, su equipo venció en todos los partidos de la fase de grupos salvo un empate cedido en la visita al Juventus en Turín. Esos 16 puntos le sirvieron para ser primero, con 20 goles a favor y cinco en contra, y cruzarse con el Schalke 04 alemán en la primera eliminatoria camino de la final ganada en Lisboa ante el Atlético de Madrid.

En su segunda temporada, la 2003-04, Ancelotti mejoró sus números en la primera fase firmando un pleno de triunfos en un grupo en el que había quedado encuadrado con el Liverpool. Dieciocho goles a favor en los seis partidos y solo dos en contra invitaban a soñar con repetir éxito.

De nuevo el bombo emparejó al Real Madrid con el Schalke 04 en octavos de final, pero el conjunto blanco se quedó a puertas de la final, eliminado por el Juventus en semifinales.

A su regreso a la casa blanca, el técnico italiano encajó su primera derrota al mando del Real Madrid en una fase de grupos, sorprendido por un debutante en la Liga de Campeones como el Sheriff en el estadio Santiago Bernabéu. Sus triunfos en los otros cinco encuentros, airoso en el pulso con el Inter de Milán, le permitieron repetir liderato de grupo con menos pegada que en su primera etapa, 14 goles a favor y tras encajar tres en la seis jornadas.

Los cien triunfos de Ancelotti en 'Champions' en 178 partidos dirigidos, con 41 empates y 37 derrotas, se reparten entre sus 42 victorias al mando del Milan, 24 con el Real Madrid, diez con el Chelsea, siete con el Bayern Múnich, seis con el PSG, cinco con el Nápoles, cuatro con el Parma y dos con el Juventus.

El técnico italiano tiene al Real Madrid líder destacado de LaLiga Santander, ocho puntos por encima del Sevilla, y clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones con una imagen repleta de autoridad. Sin apenas rotaciones, confiando en un grupo reducido de jugadores que le han dado nueve victorias consecutivas, va lanzado hacia el objetivo de conseguir títulos tras un año en blanco del equipo presidido por Florentino Pérez.

La conquista de la Liga española, la que le falta en su currículum de las grandes, es su gran objetivo, pero 'Carletto' no renuncia a nada en la Liga de Campeones, en la que no ve a su equipo favorito pero sí, por "calidad", entre los candidatos a pelear por el título.

De momento asegura el 77% de triunfos como entrenador del Real Madrid en la Liga de Campeones. De 31 partidos, salió vencedor en 24, por tres empates y cuatro derrotas.

Atlético de Madrid

Superado este martes el Oporto en la última jornada, el Atlético de Madrid entrará el próximo 13 de diciembre en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones como segundo de su grupo, con el Bayern Múnich, el Manchester City, el Manchester United o el Ajax ya confirmados entre sus posibles rivales, de los que aún no se conocen dos.

Aún queda por resolver este miércoles el grupo H, del que saldrá otro posible adversario del Atlético en esa ronda, entre el Chelsea, el actual campeón de Europa y que precisamente lo eliminó hace un año en los octavos de final, o el Juventus, una vez que los dos están empatados a 12 puntos.

Y también debe quedar solucionado el grupo G, donde puede o no haber rival para el Atlético. Si el Sevilla es primero de su cuarteto, el conjunto madrileño no podría enfrentarse a él al compartir nacionalidad, tal y como recogen las normas de la UEFA del sorteo de la Champions. Si no, entre sus posibles oponentes surgirá el Lille, el Salzburgo o el Wolfsburgo, una vez que los cuatro tienen opciones de terminar primeros.

Sea cuál sea el resultado de esos dos últimos cuartetos por definir -y evitados el Liverpool, porque compartió grupo con él, y el Real Madrid, porque es de su misma nacionalidad-, el sorteo es de nuevo temible para el Atlético, como se ha acostumbrado en los últimos cuatro años, siempre como segundo, tanto en 2018-19 como en 2019-20 y 2020-21. En dos ediciones fue eliminado en octavos, en una en los cuartos de final.

El conjunto entrenado por Diego Simeone, cuyas primeras cuatro participaciones siempre lo presentaron en octavos como líder de su cuarteto (en 2013-14 y 2015-16 alcanzó la final, en 2016-17 las semifinales y en 2014-15 cayó en cuartos), asume de nuevo la complejidad en su ronda de octavos de final.

El Bayern Múnich, el Manchester City y el Chelsea (o el Juventus, dependiendo de la resolución del grupo) surgen como los oponentes más exigentes sin duda, todos hoy por hoy por encima del nivel, al menos en apariencia, del Atlético.

El pasado curso, por ejemplo, al equipo rojiblanco que fue campeón de la Liga, el Bayern lo ganó 4-0 en Múnich en la primera jornada de la fase de grupos y el Chelsea lo devoró en los octavos de final con una doble e incontestable victoria, tanto en Bucarest, escenario de la ida, como en Londres.

Jamás se ha enfrentado al City. Tampoco al United, aunque sí a Cristiano Ronaldo, su peor rival en algunas de las anteriores ediciones de la Liga de Campeones, aunque los 'Diablos Rojos' no sean tan temibles como los otros tres rivales.

Tampoco lo parecen de tanta dimensión ni el Ajax, aunque su dominio del grupo C haya sido tan imponente (contra el Sporting de Lisboa, el Borussia Dortmund y el Besiktas), ni el Lille ni el Salzburgo ni el Wolfsburgo, que también puede transformarse este miércoles en posibles adversarios del Atlético

Villarreal

El Villarreal, que se impuso al Atalanta por 2-3 en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ha conseguido firmar, de esta forma, su mejor registro de victorias y goles a favor en una fase de clasificación de la máxima competición europea.

El conjunto dirigido por Unai Emery ha finalizado la primera fase con 10 puntos en su casillero y un balance de 3 triunfos, 1 empate y dos derrotas con 12 goles a favor y 9 en contra.

El equipo villarrealense se ha impuesto además de al Atalanta, al Young Boys suizo, en sus dos duelos (1-4 y 2-0); cayó ante el Manchester United, en ambos enfrentamientos, (2-1 y 0-2) y firmó tablas con el Atalanta en el estreno (2-2).

En su cuarta participación en la competición ha superado, con tres triunfos, el anterior récord de victorias, dos, que consiguió en las temporadas 2005-2006 y 2008-2009 mientras que los 12 goles conseguidos en la presente edición, superan los 9 logrados en la campaña 2008-2009.

Además, los diez puntos que ha sumado en esta ocasión igualan el mejor registro cosechado en su primera participación en la temporada 2005-2006 cuando terminó invicto y en primera posición la primera fase en la que sumó diez puntos.

En aquella ocasión, el balance del Villarreal fue de dos victorias y cuatro empates con tres goles a favor y uno en contra en un grupo en el que se encontraban el Manchester United inglés, el Benfica portugués y el Lille francés.