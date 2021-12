Javier Bardem, 'Madres paralelas' y Alberto Iglesias, nominados a los Globos de Oro

Los Globos de Oro, además de llevar la coletilla de 'antesala de los Óscar', han sido durante muchos años la gran fiesta de Hollywood. La reunión de estrellas del cine y también de la televisión en mesas para montar un espectáculo más divertido y gamberro. Todo eso se desmoronó el año pasado cuando las acusaciones de corrupción, de prácticas opacas y de falta de diversidad desembocaron en una crisis que ha borrado del mapa toda consideración a la Asociación de la Prensa Extranjera. Las llamadas al boicot de buena parte de la industria que un día disfrutó de sus canapés ha hecho que los Globos de Oro se quedan sin televisión para su retransmisión, y sin la suculenta cifra que costaban esos derechos, y sin influencia en la temporada de premios.

Pese a esta crisis de credibilidad, y mientras la Asociación trata de solventar y auditar sus problemas internos, han anunciado sus candidatos para la edición de 2022, una gala de la que aún se desconocen detalles pero en la que no se esperan muchas estrellas. Entre los nominados, mucha presencia española. Javier Bardem entra en la lista de candidatos a mejor actor de drama por su papel en 'Being the Ricardos', película de Aaron Sorkin que se estrenará próximamente Amazon Prime Video. El intérprete da vida a Desi Arnaz, artista cubano que formó con Lucille Ball (Nicole Kidman en la película) una de las parejas más exitosas de la televisión de los 50.

Las 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar logran dos nominaciones que demuestran el cariño y admiración que Hollywood le profesa al director manchego. La cinta es candidata a mejor película extranjera junto a títulos como 'Fue la mano de Dios', de Paolo Sorrentino, y también el compositor Alberto Iglesias por la música. La que no logra entrar en la lista de mejores actrices es Penélope Cruz, cuya carrera en la carrera de premios con este trabajo comenzó tras la Copa Volpi en el Festival de Venecia.