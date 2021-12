Susana Estrada: "He pasado de ser un icoño, a ser un icono"

Una obra de teatro no te cambia la vida. Como mucho, se la cambia al que la dirige, al actriz o al actor que se consagra con esa interpretación, pero no al que está en la butaca. Pero en España hay una excepción. Hubo una obra y una escena en concreto, que sí nos cambió la vida. Hay una generación de españoles que no olvida "Historias de Strip-Tease", la obra de teatro en la que la actriz Susana Estrada se desnudó sobre el escenario. Fue el primer desnudo integral de una mujer sobre un escenario en 1976. Esa escena marcó su carrera y fue un impulso enorme para la modernización de España. Hoy Aimar Bretos la entrevista en la Cadena SER.

Detrás de ese desnudo había una mujer que simplemente estaba hasta el moño de le de las dobles morales, triples morales, del "todo es pecado" pero luego todo el mundo faltaba a esas normas de moralidad. Todo el mundo hacía de todo, pero que no se supiera. Venía todo tipo de gente, muchísimos matrimonios, hombres solos. Lo que no iban eran mujeres solas. Yo los veía bien petrificados en el asiento, como si fueran de de escayola. Entre ellas, había de todo: las que se hacían el signo de la cruz, las que se tapaban la cara con el bolso, pero no se tapaban nunca del todo, pero siempre dejaban un ojo fuerapara seguir viendo.

Recibimos amenazas de muerte y tuvimos que desalojar varias veces el local. Mi productor dijo: "A esta mujer que ni me la toquen, que me contraten guardaespaldas". Fui de las primeras personas civiles que tuvo guardaespaldas en este país. Si hubiese dejado que el miedo me invadiera, no hubiera salido al escenario. En Bilbao, nos sacaron una pistola, pero e técnico reaccionó rapidísimamente y apagó el general de toda la sala.

En 1978, se entregan los Premios del diario Pueblo. Susana Estrada recogió el suyo de las manos de Tierno Galván. La chaqueta de Susana se abre y se ve un pecho. La imagen da la vuelta al mundo.

La fotografía con Tierno Galván Tengo recortes de prensa de Inglaterra, Italia o Alemania donde destacaron en portada y diciendo: "Por fin, la democracia ha llegado a España. El día que se reescriba la historia de España habrá que dedicarle un capítulo a esta mujer que se llama Susana Estrada.

Mis padres estaban avergonzados. Ellos iban por la calle y la gente se daba el codazo y decían: "son los padres de la que se desnuda". Hasta que llegó un día en el que mi padre me dijo: "Lo que tú has hecho por este país es muy importante. Has hecho algo muy grande y muy importante". Y yo: "Caray. ¿Y has tardado tantísimos años en decírmelo? ¿Me lo podías haber dicho antes, ¿no?