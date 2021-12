Soledad Gallego-Díaz

En poco tiempo, los tribunales británicos decidirán en última instancia si autorizan la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, tal y como ha sentenciado ya un primer tribunal de apelación. Queda una última posibilidad, una última esperanza para que esto no suceda, porque la extradición de Assange plantearía un serio problema para el ejercicio de la libertad de información y los periodistas profesionales de todo el mundo. Lo que pretende Estados Unidos es juzgarle por varios delitos contra la seguridad nacional, porque Assange en colaboración con una ex soldado obtuvo documentos confidenciales sobre acciones indebidas de las fuerzas armadas norteamericanas en Irak y Afganistán y facilitó esos datos a grades periódicos de todo el mundo, incluido el país, en España, para su publicación. Assange no robó esos documentos, sino que le fueron proporcionados por otra persona y se comportó exactamente igual que lo haría un periodista: chequeó los datos y buscó medios profesionales y de calidad para difundirlos. Y ese es el tema esencial de este asunto: los documentos facilitados por Assange fueron publicados porque eran verdad y porque afectaban al interés público. Y no se puede ejercer el periodismo ni la libertad de prensa sin que esos dos principios estén firmemente protegidos en una democracia. La extradición de Assange los pondría claramente en peligro.