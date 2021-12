"El ADN Barça se esfuma en el aire, es etéreo": las críticas hacia la forma de jugar de Xavi

Álvaro Benito, Gustavo López, Kiko Narváez y Raúl Ruiz analizan en 'El Sanedrín' de futbolistas de El Larguero todo lo que dio de sí el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Además, repasan el empate del Barça frente al Osasuna en un partido que el cuadro de Xavi tenía prácticamente resuelto hasta el minuto 86.

La resaca del derbi madrileño

Álvaro Benito: "El Real Madrid está muy seguro de lo que hace. Tiene a los jugadores clave en un estado óptimo. Benzema salió sin estar bien y aun así hizo un golazo y estuvo acertado en las acciones en las que intervino. Se siente muy cómodo defendiendo cerca de Courtois. Cuando el Atlético afiló el colmillo, el Real Madrid sacó a pasear el talento de su primera línea".

Gustavo López: "Tuvo mucha solvencia en las dos áreas. Es un equipo comprometido: ves a Vinícius presionando, Modric está haciendo un fútbol total, la pareja de centrales cada vez se compenetra mejor, etc. La única duda que tiene el equipo es entre Asensio o Rodrygo".

Kiko Narváez: "El Real Madrid le lleva ventaja al Atlético de Madrid a la hora de tener un patrón de juego. Había más intercambios de repliegues que de golpes. Con mayor convicción el equipo blanco. Los rojiblancos están en tierra de nadie".

Raúl Ruiz: "Yo no recuerdo una parada de Oblak, pero poco más en cuanto a llegadas del Real Madrid. Cada vez que llegaban era gol, pero no llegaron tanto. Es tan poderoso que no necesita dominar los partidos".

El Barça, con mucho camino por delante

Álvaro Benito: "Al Xavi entrenador nadie lo conoce. Se le recibió como tuviera la varita mágica para solucionar lo que es muy difícil de hacer. No sabemos qué va a proponer. Hará el ADN Barça, pero se esfuma en el aire, es etéreo. Hay que exigirle más a Memphis, Dembélé, De Jong... Piqué y Busquets están a buen nivel, pero estos tres tienen que ser los mejores del equipo"

Kiko Narváez: "Yo no sé si sobrevaloró lo que hay en la plantilla".

Raúl Ruiz: "Todos sabíamos que esto no era un problema de entrenador. Es un problema mucho más profundo. El Barça tiene jugadores de muchísimo futuro, pero no de presente".