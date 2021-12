Luis Suárez, sobre la ventaja del Real Madrid en Liga: "El año pasado nosotros estábamos en esa situación"

Luis Suárez, delantero uruguayo del Atlético de Madrid, ha recibido este martes el premio As América tras su excelente temporada. Su primer año como rojiblanco terminó con el título de Liga para el conjunto del Cholo Simeone. Tras recoger este galardón del diario As, el delantero charrúa ha pasado por el programa especial de 'El Larguero', con Manu Carreño.

Enhorabuena, Luis.

Muchas gracias.

Acaparador de premios, eh.

Estamos reconociendo el trabajo de la temporada pasada, que fue muy lindo. Uno tiene que sentirse orgulloso.

¿Queda lejos el derbi después de tres días o todavía está en la cabeza?

A mí me cuesta mucho olvidarme, esta clase de partidos son los que uno quiere rendir y jugar. No pude ayudar al equipo y uno se fue con sensaciones malas y negativas.

¿Cómo viste el sorteo de Champions?

La verdad que no lo estaba viendo, estaba en un acto publicitario. Me avisaron que me había tocado el Bayern y dije, 'joe, otra vez a mí el Bayern' (risas). Después llegué a casa y me avisaron que se repetía. Lo vi tranquilo. Obviamente, salvo el Real Madrid – Benfica, si que se modificó mucho la situación.

¿Se puede coger al Madrid en Liga?

El año pasado estábamos nosotros en esa situación. Nosotros no pensábamos que nos fuesen a recortar tantos puntos y bueno, si el de atrás acelera y lo intenta hasta que ellos tengan algún bache... es complicado, pero hay que pelear.

¿El premio dónde lo llevas?

Me lo guardaron, me lo guardaron por seguridad (risas).