Ana Peleteiro se sincera en El Larguero: "Desde la medalla olímpica más gente me respeta, antes no lo hacían"

Ana Peleteiro ha recibido al premio a 'Momento Olímpico' en la gala de los Premios AS. Junto a Manu Carreño, ha charlado sobre cómo vivió los pasados Juegos Olímpicos y sus aspiraciones de cara a la próxima temporada, donde hay dos mundiales y un europeo

La atleta española arrancó su entrevista reconociendo que mañana tiene que entrenar la técnica, lo más complicado, puesto que entrenan lo que hacen a lo largo de las competiciones, pero con una menor intensidad en la carga.

"La medalla es la recompensa de un grandísimo sacrificio"

Preguntada sobre su medalla de bronce en Tokio, reconoció que para ella significa la recompensa de un grandísimo sacrificio. "He estado fuera de casa desde los 16 años. He soñado con algo que para muchísima gente parecía imposible y de repente ves que se cumple. Pero de recuerdos no se vive, por eso mañana tengo que estar en la pista".

El próximo reto que tiene por delante es alcanzar una medalla de oro, sin embargo, Ana admite que es muy realista. Le ha tocado vivir en el mismo "monstruo", en sus palabras, Yulimar Rojas. "Es algo muy difícil, pero torres más altas han caído. Nos llevamos muy bien. Convivir con una persona que sabes que es físicamente muy superior a ti no es psicológicamente fácil". De Yulimar también admitió que es la mejor de la historia en la modalidad.

"A mí nadie me respetaba"

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Peleteiro se sinceró reconociendo que nota que la gente le respeta más desde la medalla olímpica en Tokio. "A mí nadie me respetaba. Cuando se hablaba de medallistas y de premios, nadie se acordaba de mí".

Peleteiro también es referente en redes sociales por lo viral que se hacen los vídeos que publica. Pese a que haya gente que le critique, señala que le gusta que haya gente que se aburra en su casa y que le dedique tiempo, puesto que es un tema que nunca le ha afectado.

El año que viene hay dos mundiales y europeo. Esta situación tan atípica ocurre por el coronavirus y es que el Mundial de aire libre que era el año pasado, se ha pasado a este por la pandemia. Ana indicó que va a ir a todos si está con salud, sin dejar pasar esa oportunidad.

Por último, habló sobre su futuro, admitiendo que le gustaría hacer algo relacionado con la comunicación y con los medios, porque le gusta el mundo.