Suma y sigue: ¿hasta cuándo seguirá subiendo el precio de la luz?

Seis meses han pasado desde que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciara que el Gobierno estaba estudiando medidas para rebajar el precio de la electricidad, disparado entonces en el mercado mayorista: aquel mes, junio, cerró con un precio medio de 83,3 euros/megavatio hora (MWh). Este miércoles — medidas propuestas y aprobadas mediante, entre ellas la rebaja de los impuestos aplicados a la factura eléctrica del consumidor — el precio de la luz marcará un nuevo máximo que más que triplica la media de junio: el megavatio hora costará 291,73 euros, con picos a lo largo del día que llegarán a rozar los 320 euros. De hecho, diciembre, con permiso de octubre —el mes más caro hasta ahora, con un precio medio de 200 euros/MWh — se perfila como el mes más caro de la historia: en lo que llevamos de mes, el precio ya es un 10% superior al registrado en octubre, superando los 221 euros. Pese a ello, el Ejecutivo mantiene su compromiso de que este año, de media, los hogares pagarán lo mismo que en 2018 — descontado el IPC— y, según ha señalado Teresa Ribera tras el Consejo de Ministros, podría no prolongar la rebaja de impuestos más allá del uno de enero, aunque sí está estudiando medidas, que también podrían incluir medidas fiscales.

“Creo que son medidas absolutamente necesarias para permitir que las familias no vean un perjuicio en los precios absolutamente inasumibles, en mi opinión, que estamos viendo en el mercado eléctrico y también en el mercado del gas. Son, por tanto, necesarias, pero no son la solución: son una medida de choque para parar la sangría de manera temporal, pero los precios en el mercado eléctrico siguen siendo elevadísimos. Cuando estamos recortando en impuestos, estamos recortando impuestos, no estamos recortando el precio la luz. Estamos recaudando menos y el problema está en que ese mercado eléctrico está generando unas fortísimas transferencias de rentas de consumidores a empresas. Son las empresas eléctricas las que se están beneficiando en gran medida se está subida de precios” explica en Hora 25 de los Negocios Natalia Fabra, Catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, quien advierte de que "si nada cambia, si los mercados de futuros no se equivocan en cuanto al precio del mercado eléctrico español del año próximo, quiere decir que, por la electricidad que consumamos, vamos a pagar 40.000 millones de euros más frente a lo que hubiéramos pagado con los precios de la década anterior".

Una situación que, sin embargo, ha defendido este martes la responsable de la cartera, no afecta solo a nuestro país. “Mañana, efectivamente, se bate de nuevo el precio de la electricidad alcanzaremos los 291 euros y, desgraciadamente, no es una situación específica de España: Francia pagará 346 euros; Alemania, 295; Bélgica, 293; Suiza, 327; Austria, 311; Hungría, 306...” ha apuntado Ribera.