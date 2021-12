Paula Arcos: "El objetivo es no perder la esencia como equipo, la garra"

España jugará la semifinal del Mundial de Balonmano contra Noruega este viernes. Las Guerreras se verán las caras contra una de las favoritas y Paula Arcos, la más joven del equipo con 20 años, pasó por El Larguero para explicar cómo afrontan el partido.

"El equipo se propuso un objetivo: ir partido a partido. Lo mantenemos, por suerte hemos llegado a una final de verdad. Lo mismo con Noruega, ante ellas los puntos no valen nada. El objetivo es no perder la esencia como equipo, la garra".

Eres la más joven del equipo y debutaste con 15 años. ¿Cómo lo viviste? ¿Te afecta la presión?

"Debuté con 15 años. Cuando salgo al campo se me olvida la presión, sé que tengo que hacer lo máximo posible para aportar a mis compañeras"

Te emocionaste en el último partido contra Alemania.

"Estuve muy emocionada en el banquillo, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Cuando bajó la tensión pensaba 'no me lo podía creer, estábamos en una semifinal'.

¿Qué es lo mejor de la Selección de Noruega?

"No nos podemos permitir tener pérdidas. Luego tienen jugadoras muy buenas, que fueron mis referentes y aún me fijo. Tienen muchísima calidad, pero no tenemos miedo. Todas estamos a la par".