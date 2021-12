'Hora 25' entra en la cárcel de Ocaña II para hablar con dos presos con problemas de salud mental

Francisco y Richi son presos de la cárcel de Ocaña II. Durante un rato, les han permitido salir de su rutina para charlar con un equipo de Hora 25 en la sala de informática de la prisión. Los dos tienen problemas de salud mental que se han visto multiplicados porque durante años han sido, además, adictos a las drogas.

Francisco

“Me he pegado 22 años consumiendo cocaína. Abusando de mi padre, la persona que yo más quería. Le pedía dinero para drogas constantemente. Mi madre me echó de casa. Me dejó una nota en la que me decía que no quería ver cómo me mataba. Me vi durmiendo en la calle y pensé: prefiero entrar en la cárcel ante que vivir entre cartones.

Yo sabía que algo me pasaba, pero no quería decirlo porque he estado 9 veces en un psiquiátrico antes entrar en la cárcel. Siempre le echaba las culpas a la droga, pero llegué a un punto en el que, sin consumir droga, me entraban las mismas paranoias. Ahí me di cuenta de que tenía un problema.

Como tengo esquizofrenia paranoide, cada vez que consumía droga me ponía loco perdido. Veía cosas y escuchaba voces que no eran reales. Veía bichos en la cama. Veía la tele y pensaba que había cámaras por todos lados que me estaban grabando. Cámaras que no existían pero yo veía.

Gracias al PAIEM, el Programa de Salud Mental de la cárcel Ocaña II, llevo cuatro años sin consumir. Si yo vuelvo a consumir droga ahora yo no soy yo. Soy capaz de matar a una persona en la calle. Me transformo en un demonio. Lo he pasado fatal y yo no quiero vivir eso más. Tengo un 99 por ciento de incapacidad, me estoy quedando ciego. Tengo un 7 por ciento de visión.

Mi familia me dio un voto de confianza. Mi madre dice que ahora sí soy su hijo. Tengo sobrinos que no conocía y los he conocido en un permiso. Estando ya en la cárcel me han vuelto a ofrecer droga, pero yo no la he cogido porque no me interesa. Me sienta mal. Ni tengo ganas, ni puedo perder lo que he conseguido. Si uno tiene una enfermedad y no lo asume, tiene un grave problema. Pero si además consumes droga, tienes dos. Tienes que pedir ayuda”.

Richi

“Yo estuve enganchado a la cocaína y mi madre pedía préstamos para que yo no fuera a robar. Pidió cuatro o cinco, pero tres mil euros de cocaína a mí me duran un asalto. Llegó un punto en que me dijo: “Elige, la droga o la casa”. Y yo elegí la droga. Cogí mis cosas, me fui y me busqué la ruina. Y aquí estoy, pagando cárcel.

No recuerdo ni cuándo entré aquí. Venía con la cabeza un poco ida y se me fue más. Me creía que era el más chulo del patio. Pesaba 50 kilos y me creía Sansón. Y yo en mi realidad virtual porque lo que yo vivía no era cierto. Creía que me reía del resto y eran ellos los que se reían de mí. Yo no me daba cuenta de que estaba mal, tenía un brote psicótico. Algunos funcionarios se pensaban que me lo estaba inventando todo. Pero la psicóloga me ayudó, creyeron en mí y poco a poco me fui recuperando.

Una vez que salí de permiso tuve una recaída. Me vi con dinero de más, estaba en mi barrio y dije ¿por qué no? Después lo pasé muy mal. Me sentía avergonzado porque sentía que me había engañado a mí mismo. Porque si yo quiero salir y recuperarme, este no es el camino”.

Sin prejuicios

Francisco y Richi son dos de los 30 internos de la cárcel que participan en el Programa de Salud Mental. Y durante un año han preparado ‘Sin Prejuicios’, una revista hecha por presos y por algunos funcionarios y psicólogos de la cárcel como Elena, que ha sido la encargada de coordinar y dirigir el trabajo. “El 80% de las personas que están en el PAIEM no habían sido diagnosticadas de sus problemas de salud mental antes de entrar en la cárcel. Aquí les evaluamos y se ve que el comportamiento raro que tienen responde a un problema de salud mental y a unas carencias. El 99% por ciento de los casos que tenemos son personas con patología dual: el problema de salud mental (que puede ser un trastorno bipolar, esquizofrenia o cualquier experiencia psicótica) y una adicción a las drogas. El consumo de sustancias enmaraña el problema de salud mental. En la calle van a sitios donde se trata la drogodependencia y como nadie les diagnostica el problema de salud mental que tienen, no se recuperan”, señala.

Elena reconoce que cuando una persona como Francisco ha tenido experiencias psicóticas y traumáticas, es difícil que confíe en los profesionales de la cárcel. “En la terapia intentamos crear un clima de confianza, de aceptación, sin juicios, donde él empiece a notar que se le escucha y que el cambio es posible. Eso se consigue con muchas sesiones. Pero si cuando salen de aquí no tienen los apoyos, que no los tienen, es muy fácil que tengan una recaída en drogas o en brotes psicóticos. El fallo forma parte de esto, hace avanzar. Pero si tuvieran apoyo, la recaída sería menor”.

Para evitar esa recaída, no solo es fundamental el apoyo de los psicólogos. También lo es el de los funcionarios de la prisión como Javier: “Cuando un interno da positivo al volver de un permiso nos sentimos decepcionados, en cierto modo es como si nos pasara a nosotros. A veces les decimos: “¿Otra vez? No me lo puedo creer, con lo que has sufrido para salir”. Pero siempre insistimos en que un escalón para abajo no significa tirarse por la escalera. Vamos a seguir subiendo que ibas muy bien”.

Javier explica que los funcionarios son el primer filtro para detectar un comportamiento raro. “Somos los primeros que les vemos cuando se levantan y los últimos que les vemos cuando se acuestan. La detección de un problema de salud mental empieza, por ejemplo, si vemos que la celda que no está bien porque acumula mucha suciedad o está muy desordenada. O si vemos que están teniendo comportamientos extraños, como apartarse de los demás, no hablar con la gente o ponerse capuchas. Ahí comienza la primera detección y después lo ponemos en manos de los profesionales de la psicología.