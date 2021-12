Xavier Vidal-Folch

El Banco de Inglaterra ha subido hoy los tipos de interés y en el mismo día el Banco Central Europeo ha confirmado que aplaza esa subida por largo tiempo. ¿Quién tiene razón? La situación en ambos territorios es muy similar. Ambos gozan de un fuerte crecimiento económico, de un alza de precios también fuerte y de la misma incógnita sobre si la variante ómicron del COVID paralizará o solo disminuirá la actividad. Se admiten apuestas. Muchos nos inclinamos a pensar que la prudencia de Frankfurt es más positiva porque ayudará a no asfixiar el crecimiento. Sobre todo no está nada claro que subir los tipos sirva en esta ocasión para enfriar la economía y bajar los precios hacia el 2%, que esas son las preocupaciones de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque los precios aumentan como rebote de haber bajado mucho el año pasado. Todo lo que baja mucho sube luego. El término de comparación es muy bajo también porque aumentan los precios de las materias y productos internacionales básicos como el gas natural o los fletes del transporte marítimo. ¿Van a rebajar los países productores de gas o los grandes intermediarios del transporte, porque algunos bancos centrales retraiga en un poquito la demanda subiendo un cuartillo el precio del dinero? No es nada evidente. Y si ocurre, entonces el peligro es que el actual crecimiento se enfríe severamente. Aunque tengan problemas, las economías no mueren porque se sobrecalienten. Sucede más bien lo contrario, que se mueran de frío. A ver si Londres no ha controlado los nervios y se ha precipitado como se precipitó todo el mundo en la Gran Recesión. Parece preferible la paciencia, pues tiene arreglo que el riesgo de un error muy difícil de corregir. Con la venia.