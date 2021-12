Hora Veintipico #32 | Cinco claves para triunfar en TikTok

Hola, soy el de todos los días. El de la web de Hora Veintipico. Hoy no me ha dado tiempo a pensar nada brillante, ni siquiera sobre los sucesos de mi azarosa y siempre trepidante vida así que os voy a copiar un extracto de un momento brillante de la televisión española (que podéis escuchar en este link a partir del minuto 4:57) protagonizado por el gran Pipi Estrada, el periodista que todos quisiéramos ser.

«Hay un entorno... y luego hay otro entorno. Y yo sé lo que digo. Hay un entorno que está muy muy 'vinculao', y luego hay otro entorno que está también muy muy vinculado.

- Si no fuese vinculado no sería entorno.- ¿Cómo que no? ¿Tú cuántos entornos tienes?- (Roncero) ¡Yo solo tengo uno!

Un entorno que me dice rotundamente 'no' porque ha 'firmao' el patrocinio con el... con el banco de... Catar que está muy ligado al PSG y está muy ligado con eso... me dice 'no'.

Y de repente otro entorno que me dice, uno... que le dice... a uno del entorno... del entorno... tatuaj... del asunto tatuajes, le dice:

¿Qué tal fulano? Neymar, huele a que viene al Madrid. ¿Esto lo tiene hecho el Tito Floren seguro?

Y el otro hace: JÁ JÁ JÁ JÁ, dice, yo creo que sí, tío.

Pero claro, pero luego el otro me dice que no... ¿Qué hago?

- (Pedrerol) Sería, 'un entorno me dice que sí y otro que no'. ¿Sería la noticia, Pipi?- 'Sí, un entorno me dice que sí y otro que no'».