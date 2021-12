La opinión de Carles Francino

No deja de ser curioso que la RAE haya incluido 'vacunólogo' en la lista de nuevas palabras y que hoy, precisamente, Sanidad haya autorizado la tercera dosis de la vacuna para todas las personas mayores de 40 años. Estamos en una carrera, eso es evidente… hablo de España, ¿eh?, porque en otros países ya están volviendo a las restricciones… Pero aquí estamos en una carrera por ver si con las vacunas somos capaces de frenar el avance de esta sexta ola de la pandemia. Yo no lo sé, me da que ya vamos un poco tarde, pero insisto: no tengo ni idea.

Lo que sí sé es que ahora mismo lo que impera es el desconcierto. Y la falta de directrices claras, así como la diferencia entre territorios, tanto de incidencia de la COVID como de normas, no ayudan en nada a clarificar el panorama. Porque el mensaje de “vacunar, vacunar, vacunar” y “prevenir, prevenir, prevenir”, que es lo que dijo ayer la ministra Darias, está muy bien como eslogan general, pero… no sé, ¿eh?, digo yo: igual habría que bajar un poco más al detalle, más allá de recordar que la mascarilla y la higiene de manos son fundamentales. Es decir, ¿qué hacemos, qué se nos recomienda, viajamos, nos movemos, cuántos nos juntamos en nochebuena para cenar, nos hacemos todos un test antes de vernos, volvemos a limitar el aforo en bares y restaurantes, existe alguna manera de evitar las aglomeraciones en las grandes áreas comerciales…? La lista de dudas es larga, pero la cantidad de respuestas concretas, escasa. Y al final, habrá que recordar que después del miedo, la confusión es siempre el peor enemigo.