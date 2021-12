Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia: "Hay que regular poco y claro"

La Ventana se ha desplazado por última vez en este 2021 para realizar un programa especial desde el salón de plenos de la Diputación de Valencia, una ciudad y una comunidad autónoma que vive un momento de dulce por el aluvión de producciones cinematográficas que la han elegido como telón de fondo en los últimos meses. El equipo de La Ventana ha estado acompañado por Mariola Cubells, crítica de televisión y colaboradora habitual del programa; Toni Gaspar, presidente de la Diputación; y Eugeni Alemany, showman y humorista valenciano.

Gaspar, además de ser presidente de la Diputación de Valencia, es alcalde del municipio de Faura, un hecho del que se siente más que orgulloso. “Todos los diputados somos concejales o alcaldes, yo creo que no hay cosa más bonita. Eso sí que es hacer política a pie de calle, y creo que debería ser algo preceptivo, seguramente así nos ahorraríamos muchos espectáculos”, asegura el político.

"Los problemas no se solucionan con tuits ni caben en 140 caracteres"

Otra característica particular de Gaspar es que no usa apenas las redes sociales. Sólo Instagram, porque aún la considera agradable. “El problema es que muchos políticos se han enredado en las redes”, dice, “algunos se levantan por la mañana, se toman un café, ponen el tuit del día y ya piensan que han arreglado el mundo. Los problemas no se solucionan con tuits ni caben en 140 caracteres. No podemos convertir la política en espectáculo ni convertirnos en personajes de Netflix”.

Sobre el desconcierto que se cierne sobre todo el país ante el efecto que tendrán las inminentes fiestas navideñas en el rápido aumento de casos de coronavirus que se está registrando en los últimos días, el presidente de la Diputación sentencia que “hay que regular poco y claro”. “En la vida real hay que gestionar, y el virus ya forma parte del paisaje. No es el drama de hace un año, pero sigue habiendo noticias y números dramáticos”, añade.

Una fama cosechada en el confinamiento

El programa ha contado también con la presencia de Eugeni Alemany, cómico y showman del municipio valenciano de Sueca. La popularidad de Eugeni creció como la espuma en los meses del confinamiento, durante los que publicó en redes sociales un “diario de la cuarentena” en el que contaba, en clave de humor, su día a día en aislamiento. “Empezó como una broma en las stories de Instagram, y pronto la gente empezó a pedirme vídeos”, explica el humorista.

Valencia es, además, uno de los escenarios más cotizados por parte de las productoras audiovisuales españolas. Proyectos como ‘El Embarcadero’, ‘El Lodo’, o ‘La Casa de Papel’ han elegido esta tierra para rodar. “Los valencianos siempre hemos tenido ese espíritu innovador y creativo, pero no lo vendíamos bien. Ahora sí lo estamos haciendo”, explica Gaspar. Alemany resume lacónico que “no todo puede pasar en Malasaña; tiene que haber de todo”.