'Por ti mujer': la ayuda a mujeres migrantes desde Colombia a Valencia ganadora del Premio Celia Amorós

El 17 de diciembre por la tarde, la Diputación de Valencia entrega los premios Celia Amorós en el centro cultural la Beneficéncia. Unos galardones que se otorgan a colectivos, instituciones o personas que luchan contra la violencia de género en la región. Entre las premiadas de esta sexta edición, encontramos a la diputada autonómica Rosa Peris, al Ayuntamiento de Gandía, el programa "El latido de las mariposas depende de nuestra actitud" y la asociación 'Por ti mujer'. Esta última apoya a las mujeres migrantes con planes de integración, formación y prevención de la violencia machista en nuestro país. Se ha asomado a la Ventana a la directora de este proyecto Lucy Polo.

Un cambio a mejor

Polo es colombiana y llegó a España en 1999 huyendo de la violencia que asolaba su país, y se instaló en Valencia. “Fue una de las épocas más difíciles del país en cuanto a violencia”, ha lamentado. No obstante, las mujeres colombianas fueron especialmente afectadas en ese periodo de tiempo: “Nos vimos atacadas y nos tocó partir”. Además, Polo ha narrado su experiencia personal: “Con tantos años he podido superar un poco el dolor. Me veía como cualquier persona colombiana trabajadora, pero de la noche a la mañana te ves agobiada y con mucho miedo. La violencia se metió en nuestros municipios y nos tocó cuidar de nuestras familias”.

El cambio de Colombia a España ha resultado positivo para la directora de ‘Por ti mujer’: “Hay una diferencia muy grande, y es precisamente cómo se percibe y naturaliza la violencia. También cómo se legisla”. También ha añadido que en nuestro país existen “más garantías” para las mujeres migrantes: “Las mujeres llegan a nuestra organización por múltiples razones. A las mujeres extranjeras nos cuesta mucho asimilar estas discriminaciones, y normalmente nos acompañan otras irregularidades”.

13 años que valen un premio

Esta asociación acompaña a las mujeres que acceden a ella en todo el proceso de denuncia por violencia machista, pero también lo hacen en el de “empoderamiento”. Polo ha contado un caso particular que la marcó especialmente: “Una mujer colombiana, violada por grupos paramilitares, llegó al Estado español hace 9 o 10 años. Inicia una relación aquí y vuelve a ser víctima de la violencia de género. Aún está en atención psicológica y hace 12 años de esto. Ahora está lejos de su maltratador gracias a nuestro trabajo”

La directora también ha valorado la presencia de VOX y su mensaje: “Que en este momento haya un partido que niegue la violencia de género y a los migrantes, y que haya migrantes que simpaticen… Les invito a que vengan a nuestra organización para que vean que no es ningún chiringuito”. Por último, ha vuelto a agradecer el premio recibido: “Este premio es como recoger ese fruto de tanto trabajo. Han sido 13 años, pero ahora hay que continuar”.