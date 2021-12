El tren pasa de largo por la España vacía: Cuenca protesta por el cierre de su línea regional

"Defiende tu tren. Defiende el futuro de nuestra tierra" es el lema de la manifestación que se ha organizado en Cuenca para protestar por el cierre definitivo de la línea regional que une esta ciudad con Valencia y Madrid. Es una línea que lleva tiempo funcionando mal y con una frecuencia y horario incompatibles con un uso generalizado. "Se ha dejado morir la línea férrea Madrid-Cuenca-Utiel-Valencia" se lamentan. Lleva años sin mantenimiento, baja la velocidad de los trenes. Hemos escuchado a Francisco de los Cobos que es portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y de la Plataforma de Pueblos con el Tren, que rechaza que el plan "XCuenca" aprobado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sea la solución. Este plan contempla, entre otras cosas, suplir esa comunicación ferroviaria por autobuses y en caso de los pueblos pequeños autobuses a demanda para responder a las necesidades de movilidad de sus habitantes. El trazado ferroviario en España está apostando por el tren de alta de velocidad que pasa de largo de esa España vacía, esas comarcas interiores que se quedan sin tren o con una pésima conexión que hace la línea férrea y paralelamente la población se vaya perdiendo.

La Plataforma @PueblosConTren de Cuenca se moviliza este fin de semana contra la supresión de la línea del tren convencional Madrid-Valencia: "No podemos pagar el AVE y dejarán sin servicio a los pueblos".



Los profesores de filosofía en la calle

¿Cómo van a afrontar las nuevas generaciones los retos que se les presentan si no les enseñamos a pensar? Quizás al poder no le interese la formación de ciudadanos críticos, pero a los buenos profesores de filosofía sí. Isabel Salvador ha hablado con dos de ellos. Son Enrique Olmedo profesor de secundaria del Instituto Marqués de Santillana en Colmenar y Silvia González, del Celestino Mutis, en Villaverde Alto. Se siente tracionados por el gobierno porque no parece cumplir los acuerdos que alcanzaron para recuperar los estudios de filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria.