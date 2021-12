Xavi Hernández: "Se ha perdido el modelo, hay jugadores que no lo entienden"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández compareció en rueda de prensa después de la balsámica victoria del conjunto culé frente al Elche. Tras una buena primera mitad a la batuta de Gavi inexplicablemente el equipo se vino abajo y concedió dos goles en apenas un minuto. Tuvo que venir Nico González para poner el balón a la red en el minuto 87 de partido. Salvaron tres puntos de oro que los engancha en la lucha por la cuarta plaza.

El técnico de Terrasa habló en rueda de prensa después de lo ocurrido y estos fueron los grandes titulares que nos dejó en la comparecencia.

El partido de Gavi

"El partido de Gavi es espectacular. Sorprende su personalidad con 17 años. Cuando yo tenía 17, todo me costaba más. Hay una generación fantástica con él, Nico, Eric, Abde o Araújo, que es el futuro del club para triunfar".

"De Gavi sorprende la edad, tiene 17 años, imagina lo que está compitiendo, hoy marca diferencias con un gol y una asistencia. No quiero compararle con nadie, simplemente decirle que no frene porque no tiene techo".

El juego de posición en entredicho

"Hay cosas que me siguen sorprendiendo mucho del juego de posición, me sorprenden mucho en esta casa. Hay momentos en que nos falta más oficio, pero estamos jugando con chavales de 17 añs y eso requiere tiempo, es una lástima los goles que recibimos".

"Sí, se ha perdido el modelo. Hay una gran mayoría de jugadores que no lo entienden, son automatismos que yo hacía desde los 11 años, y todo nos cuesta porque hay jugadores que no lo han trabajado, y eso es lo que me sorprende".

"No he estado aquí los últimos 6 años, pero hay cosas que sorprenden a nivel táctico, cuesta entender. No sé de quién es responsabilidad pero está pasando, y por eso nos está costando todo más".

El tímido papel de las vacas sagradas

"Cuando digo que los jóvenes marcan diferencias no es para enviar un mensaje a los veteranos, estoy encantado con la actitud de todos. Hay que volver al modelo de juego que se ha perdido, eso me sorprende mucho, el futuro del club pasa por eso".

"Frenkie De Jong nos ha aportado cosas también, no ha tenido la fluidez de Gavi o Nico, pero ha hecho un gran esfuerzo, ha estado con molestias toda la semana. Su trabajo igual no se ve, pero es muy bueno. Hay también un tema de fatiga, lleva muchos minutos jugados".