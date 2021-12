Henry Cavill: "Ser la cara de Geralt de Rivia y Superman es un privilegio y una responsabilidad"

Desde que Juego de Tronos llegó a nuestras pantallas y se convirtió en una de las grandes series del siglo XXI, todas las cadenas han intentado encontrar su gallina de los huevos de oro con un universo fantástico. La apuesta de Netflix fue The Witcher, la adaptación de la obra literaria del polaco Andrzej Sapkowski. A lo largo de diez novelas, crea todo un mundo de fantasía oscura siguiendo los pasos de Geralt de Rivia, un brujo mutante que se dedica a cazar monstruos por dinero.

Henry Cavill es la cara a la que todo asociamos ese personaje, y ahora ha presentado en Madrid la segunda temporada de la serie. El actor británico tardó en conseguir este papel, pero luchó por empuñar la espada del personaje desde que tuvo constancia de la serie. “Es un proyecto que yo he perseguido mucho antes de que fuese realidad. Me enteré de que Netflix había comprado los derechos y me puse en contacto con ellos. Hice la primera prueba y me dijeron que no, que seguirían probando más opciones. Pero yo tenía verdadera pasión por el proyecto y seguí intentándolo”, dice en la rueda de prensa.

La serie fue una de las más vistas, según los datos de la plataforma de streaming, y cuenta con una legión de fans en todo el mundo. De cara a una segunda temporada que se ha estrenado más tarde de lo normal por culpa de la pandemia, la expectativa es más alta de lo normal. “Siempre está esa responsabilidad de darle continuidad a un personaje teniendo en cuenta el material de referencia. Tratamos siempre de ser fiel a la historia y de hacerle justicia al libro. Para mí, en todo momento consistió en eso, en traer al personaje de los libros lo máximo posible a la serie”, dice sobre su personaje. “Insistí mucho, hice campaña para presentar la parte más intelectual, más profunda del personaje, toda su sabiduría, y de darle un sentido más tridimensional”.

Se quita mérito Cavill asegurando que no es el que más sabe de The Witcher, aunque reconoce que el hecho de hacerse leído las novelas le ha ayudado mucho a preparar su personaje. “Me encanta el mundo de la fantasía, y eso me ha ayudado a entender los matices y la complejidad de esta historia”, asegura. Como buen fan de la saga, también ha tenido en cuenta le feedback de los fans y los comentarios que le llegan.

“Hay mucha gente que domina este universo ahí fuera, y he leído sugerencias realmente interesantes. Hay cosas que yo pude elegir en la primera temporada, y pedí que mi personaje fuera más silencioso. Sabía que era más hablador, pero yo trataba de hacer llegar esa forma más sabia e interesante que yo había percibido en el libro, en lugar de meter diálogos que no iban a ser capaces de mostrar lo que es realmente este personaje”, reconoce. “En la segunda temporada me di cuenta de que los fans de la vieja escuela no habían apreciado esto tanto, y yo les quise dar una voz en lo que se me permite. Es importantísimo escuchar a los fans siempre que sea de forma constructiva”, asegura el actor.

Gamer orgulloso

La serie continúa con la relación de Geralt con la princesa Cirilla, en medio de una profecía que sigue acechando sobre el Continente. Todo un mundo que explorar en varias temporadas, que ya están sobre la mesa de los productores. “Mis inicios con esta historia fueron los videojuegos, me impresionó la riqueza de ese mundo, cómo estaba lleno de matices y cómo habían adaptado la obra de Sapkowski. “Me leí los libros después, me encantaron porque comprobé que la complejidad y los matices crecían aún más ahí dentro y pensé 'esto lo tengo que interpretar, me encanta la historia, especialmente el personaje de Geralt”, continúa el actor.

Pocos fans hay más entusiastas que el propio actor, que ha leído todos los libros de la saga, pero que conoció al personaje que interpreta a través de los videojuegos. Gamer orgulloso, recuerda sus primeros pasos en la historia de forma virtual. “Entré en el mundo de los videojuegos gracias a mi padre. Recuerdo suplicarle por mi primer ordenador y hacer una cosa que fue el precursor del gaming, del juego online, que era conectar varios ordenadores”, dice el actor. “No entiendo cómo los desarrolladores tienen el talento para transformar un código en los mundos que vemos, es absoluta magia. Me parece un privilegio poder entrar en esos mundos y traspasar las fronteras de nuestra imaginación”, afirma mientras se lamenta por no tener más tiempo libre para jugar.

Doble héroe: Geralt de Rivia y Superman

Un flechazo es lo que sintió Cavill al conocer la historia del protagonista de las novelas. Desde el primer momento quiso meterse en su piel y darle una dimensión más amplia que la que había descubierto en los videojuegos. “Me impresionó una cosa de él, y es que cuando le conoces, te engaña, y cuando profundizas te das cuenta de que es un personaje muy especial, con mucha sabiduría. Al profundizar, cada vez tenía más ganas de interpretar el papel, y a pesar del rechazo inicial, no acabé consiguiendo”, dice orgulloso.

No es el único personaje épico con el que al intérprete se le relaciona. Ha llevado la capa de Superman en las últimas películas del héroe de DC, y no cierra la puerta a seguir si en el futuro tiene oportunidad. “Ser la cara con la que la gente asocia a Geralt de Rivia y Superman es un privilegio, pero sobre todo es una responsabilidad. Me parece muy importante interpretarlos porque son personajes muy queridos por el público. Yo me he convertido un poco en el custodio de estos personajes siendo fan de ellos, así que es un privilegio meterse en su piel”, considera el actor.