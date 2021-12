Ramón Besa: "Vamos de llanto en llanto en Barcelona, esto es un mar de lágrimas"

El Sanedrín Ilustrado analizó junto a Ramón Besa y Manuel Jabois la actualidad deportiva. Desde la retirada del Kun Aguero, a los sorprendentes resultados del sorteo de la UEFA Champions League. Por último, la explicación de por qué la Copa del Rey es un torneo tan bonito y emotivo.

La temprana retirada del Kun Agüero

El futbolista del FC Barcelona anunció en rueda de prensa su retirada tras una trayectoria legendaria en el Atlético de Madrid, Manchester City, y ahora en el FC Barcelona. Debido a sus problemas cardiacos, el jugador Argentino ha puesto punto y final a su carrera entre lágrimas.

Ramón Besa: “Otro lloro esta semana. Vamos de llanto en llanto en Barcelona, esto es un mar de lágrimas. No por saber que la noticia se iba a producir es menos dolorosa”.

Manuel Jabois: “El Kun era un jugador de los que más me gustaban. Cuando lo reventaba en el Atlético soñaba con verlo en el Real Madrid”.

El controvertido polémico sorteo de Champions

Tras una chapuza histórica de la UEFA en el sorteo, varios equipos se quejaron y se volvió a repetir. El gran perjudicado fue el Real Madrid, que en una primera instancia se enfrentaba al Benfica, pero al final se verá las caras con el PSG de Sergio Ramos y Leo Messi.

Ramón Besa: “No entiendo por qué no se repite en cuanto sale el primer error. En cada bombo todo el mundo sabe que bolas pueden salir. Alguien debería de revisar las bolas. La gente va sacando bolas como si no pasase nada”.

Manuel Jabois: “No estoy disgustado por la suerte del Madrid. Para ganar la Copa de Europa hay que matar dragones. Ya eliminaste al París hace tres años y no sirve tanto llanto, pero parece increíble que pase esto. Tenía razón el Madrid, pero me parece que si lo repiten desde el Madrid - Benfica se puede desvirtuar el sorteo”.

¿Creéis que en algún momento han existido las bolas calientes?

Ramón Besa: “Hay mucha leyenda, pero yo no me lo quiero creer. Se dice siempre desde el punto de vista culé que tiene esa suerte el Madrid. Yo también soy ingenuo en cuanto a eso”.

Manuel Jabois: “Yo nunca he pensado en ese tipo de cosas. Jamás he creído en ese tipo de conspiraciones. Durante muchos años los sorteos han sido aburridos y no parece deliberado. Si eso ocurre en una organización con tanta gente es raro que la nadie se haya ido de la lengua”.

¿Preocupa el aumento de positivos en el deporte?

Ramón Besa: “Yo estoy aislado tras dar positivo el pasado domingo. Estoy bien, pero no dejas de tener miedo y recluirte. Como no tienes fiebre estás relativamente tranquilo. Cada vez hay más gente que sin saber cómo se contagia”.

Manuel Jabois: “No creo que no haya nadie que no haya percibido el aumento de casos. Estas en casa con síntomas muy leves y no tienes que ir al hospital. Si hay una subida, pero ya no es el problema de entonces para la gente vacunada”.

¡Qué bonita es la Copa del Rey!

El sorteo de la Copa del Rey ha determinado que equipos como el Linares, el Rayo Majadahonda, el Atlético Mancha Real y el Alcoyano, se enfrenten a los equipos que formarán parte de la Supercopa.

Ramón Besa: “La Copa avala lo que es la sorpresa. La posibilidad de jugar a un partido es toda la emoción del juego. Tal y como está todo, la gente se ha olvidado de que el Barça ganó la Copa. Es una competición que tiene esa épica de fútbol de toda la vida”.

Manuel Jabois: “Lo que es eso para la ciudad es pura magia. El favorito es el grande, pero vas allí sabiendo que no puedes ir distraído”.