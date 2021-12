Kiko Narváez: "No nos identificamos, el Sevilla se ha puesto el traje del Atlético"

Lucas Ocampos dio la victoria al Sevilla frente al Atlético de Madrid con un gol en el minuto 88 de partido. Uno de los partidos más decisivos de LaLiga Santander se saldó con derrota para el conjunto rojiblanco, dejando al equipo en puestos de Europa League y a trece puntos del Real Madrid, líder del campeonato.

Miguel Martín Talavera, Kiko Narváez y Miguel Ángel Chazarri analizaron en el último tramo de 'Carrusel Deportivo' junto a Yago de Vega las claves de la victoria sevillista. Además, también destacaron lo que supone para el Atlético de Madrid perder este partido tan importante e ir bajando puestos en la tabla liguera.

Ocampos sentencia el partido para el Sevilla

Miguel Martín Talavera: "Yo creo que lo más justo hubiera sido una victoria para el Atlético de Madrid. Sin embargo, se ha topado con que atrás le hacen goles en apenas tres ocasiones y además no sale nada ni en lo colectivo ni en lo individual. La defensa está errática y luego arriba no termina de estar fluido. El Atlético de Madrid va a sufrir, y no poco, para meterse en Liga de Campeones".

Kiko Narváez: "La sensación es que haciendo un buen segundo tiempo no te sirve ni para empatar".

Miguel Ángel Chazarri: "Para el Sevilla el resultado es de oro. Los de Lopetegui son un equipo muy pesado y competitivo, que no se cansa de defender. Con esa fortaleza, saben que con una jugada le va a caer".

Lo que más preocupa de la derrota del Atleti

Kiko Narváez: "Saber cuál es el camino a seguir. Son muchas las veces que al equipo lo he visto en tierra de nadie. Tengo la sensación de que el equipo no acaba de identificarse. Solo hay que ver los números de que el Sevilla se ha puesto el traje del Atlético de Madrid. No es casualidad que ahora ganen partidos que no dominan".

Miguel Martín Talavera: "Yo no termino de entender lo que le pasa por momentos al Atlético de Madrid. Ni siquiera le alcanza jugando bien para controlar los partidos. Es el típico boxeador que está bien, pero al primer contratiempo que recibe, es un gigante con pies de barro y le entran los nervios. Lo más preocupante es que no tiene confianza y todo lo que le puede salir mal, le sale mal. Las dinámicas revertirlas no es cosa de un día ni de dos".

¿Hay caso Joao Félix?

Miguel Martín Talavera: "El tema sería quién es el responsable que haya ese caso. Si inviertes 127 millones de euros, ese futbolista tiene que ser capital. Debe tener una importancia que a día de hoy no tiene. Es un jugador que cuando se mete en malas dinámicas luego le cuesta entrar. No es muy aplicado en el trabajo. Si ayudase a ganar partidos, el entrenador lo pondría siempre".

Kiko Narváez: "Si llega una oferta de cantidades grandes, evidentemente, si el jugador ha tomado la decisión, poco más se puede decir. Yo creo que es una conclusión final de aquí a que acaben los partidos".

¿Cuál es el objetivo ahora mismo?

Kiko Narváez: "Ahora más 'partido a partido' que nunca. Yo tengo plena confianza y creo que van a acabar entre los cuatro primeros, incluido en la segunda posición".

Miguel Martín Talavera: "Lo de LaLiga ya es una quimera. Hay varios escenarios: tienes que pelear por estar en Liga de Campeones, pero es decepcionante que en diciembre estés a esa diferencia. Me apunto a lo que dice Kiko, este equipo crecerá porque suele terminar mejor los campeonatos".