"No lo he visto nunca en Hazard": Álvaro Benito explica por qué el belga está instalado en el ostracismo

El Real Madrid se enfrentará al Cádiz marcado por la lista de futbolistas que tienen cornavirus en su plantilla. Modric ya es negativo, pero no entra en la convocatoria. Asensio, Bale, Lunin, Rodrygo y Marcelo son las bajas por sus positivos. Además, Carvajal por sobrecarga, Isco, por un problema en la garganta y Mariano, por efectos secundarios de la vacuna, van a ser bajas. Sin duda, la noticia reside en que Hazard será titular frente al Cádiz.

El Real Madrid, con varios positivos en coronavirus

Julio Pulido: "Yo decía el otro día que me parece increíble que haya tan pocos positivos con la situación que hay en general en nuestro país. La subida de la incidencia del coronavirus está siendo increíble. Tenemos que convivir con ello".

Álvaro Benito: "Yo creo que es una de las claves para un equipo que aspira a diferentes títulos: hay momentos en donde 'achuchan' las bajas o lesiones. Por eso se habla siempre de la importancia de las plantillas. Ahora llega el momento donde los futbolsitas que han jugado menos minutos tienen que demostrar".

Nueva oportunidad para Hazard

Julio Pulido: "No he entendido muy bien a Ancelotti. Hace un mes dijo que lo que necesitaba Hazard era minutos y desde ese día no le ha dado prácticamente ninguno. Normalmente dice una cosa de él en rueda de prensa y luego hace lo contrario. Es un día que Hazard debe aprovechar si quiere convertirse en un futbolista más visible. Yo creo que juega porque hay bajas".

Álvaro Benito: "Yo creo que Ancelotti dice lo que tiene que decir en rueda de prensa. Lo de Hazard me muestro escéptico porque no le he visto nunca esa actitud rebelde que necesita un jugador en su situación. Ahora le toca emprender el camino de la reconquista y esto requiere tenacidad, tesón, etc. Estas cosas no se le han visto. Mañana tiene que percibir todo el mundo que él quiere darle la vuelta a la situación. Nunca le he visto con esas ganas de voltear esa situación que es novedosa para él".

¿Quién sustituirá a Modric en el centro del campo?

Julio Pulido: "No sé si será Camavinga o Valverde. Cualquier decisión será contraria a lo que quiera, porque le gustaría que jugase Modric. El que juegue, tiene que estar 'preparado para filas'. El que esté, tiene que demostrar que está capacitado para sustituir a alguno de los tres".

Álvaro Benito: "Es una pregunta difícil. Veremos cómo lo soluciona".

¿Qué partido esperais del Cádiz?

Álvaro Benito: "Este año no está defendiendo tan bien como en la pasada temporada. Esto le está provocando que tenga que salir más veces a buscar la igualdad en el marcador. El Cádiz tiene que volver al camino de solidez, defender juntos y no conceder nada".

Julio Pulido: "Deberá pensar que no tenga el día el Real Madrid. Ahí pueden empezar las opciones del Cádiz. Cuando el Real Madrid se pone en modo apisonadora, es muy difícil plantarle cara. Los de Cervera tienen que recuperar la solidez porque le hacen goles con una facilidad tremenda".