Patricio Guzmán: "Ganará el futuro"

A sus 80 años el cineasta Patricio Guzmán sigue soñando con su país, Chile. “Los sueños son parte de la vida y del futuro. Es el encanto que tiene la reflexión sobre la vida”, dice. Vive en Francia desde 1973, después del golpe de Estado del general Pinochet que acabó con la vida y el gobierno del presidente Salvador Allende. Una sublevación que él reflejó en imágenes en la trilogía documental La batalla de Chile. 48 años después de esos trágicos acontecimientos sigue filmando películas contra el olvido. “La sociedad chilena nunca se ha repuesto del todo de la que yo conocí cuando era joven. Hay algo que falta. Después de una dictadura fuerte y de gobiernos medianos, se produce una especie de shock. Se olvida el pasado, como si nunca hubiera existido. Eso crea una rara actitud”, nos cuenta.

En la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo entre el candidato de la derecha, José Antonio Kast y el de la izquierda, Gustavo Boric, no tiene ninguna duda: “Estoy completamente seguro de que va a ganar el futuro, el candidato que propone los cambios”. Y añade: “Hay una parte del país que, extrañamente, quiere volver hacia atrás. Es un misterio. Por otra parte, hay un grupo grande de personas que quiere abrir el futuro y hacer muchos cambios que Chile necesita hacer tanto en el campo social; en el particular; en el de la salud y en el de la educación y que por razones de distinto tipo permanecieron estáticas. El país no se había movido en mucho tiempo. La gente tampoco protestó hasta que, de repente, hace dos años, el millón doscientas mil personas que salió a la calle, permitió una actitud de reformas”.

Patricio Guzmán filmando La cordillera de los sueños / Syldavia Cinema

Con La cordillera de los sueños, film que es candidato en la categoría de mejor película Iberoamericana en los próximos Goya, Patricio Guzmán cierra una trilogía compuesta por Nostalgia de la Luz y El botón de Nácar. En este film, que se estrena este fin de semana en España, el director habla de la cordillera andina como una metáfora de la esencia de Chile. “Es una película que contempla la cordillera como espejo. Refleja el comportamiento colectivo. Mirando la cordillera se sabe lo que está pasando abajo, en la ciudad. Es impresionante. Es un cerco que envuelve la ciudad que nunca se va de ahí. Una muralla”, dice.

Pero Patricio Guzmán, pase lo que pase en las elecciones presidenciales, piensa seguir hablando en sus próximas películas del presente y del pasado. “La memoria no tiene fronteras. Se puede continuar haciendo toda la vida películas sobre la memoria. En mi caso mi próxima película hablará de lo que está pasando hoy en día en el Chile del presente. De esos cientos de miles de jóvenes y de gente de todo tipo de edad que participan en el proceso de búsqueda de una nueva Constitución y de cambio social en Chile”. Y allí estará Patricio Guzmán con su cámara para contarlo.