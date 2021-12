La Hora Extra: Novelas para acabar el año y museos que se reordenan

El sector literario celebra el mejor año de la última década. Así lo refleja la venta de libros, que sube un 15% respecto a 2019, el año previo a la pandemia. Álvaro Manso, portavoz de CEGAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, confirma que "se consolida así la tendencia que comenzó en el año del confinamiento, donde ganamos y recuperamos lectores en España, gracias también a las librerías de proximidad".

Como curiosidad, la explosión del cómic, ya que por primera vez el manga supera al de superhéroes americanos en ventas. Pero hoy queremos centrarnos en dos novedades literarias. Dos poetas que acaban de publicar su primera novela. Pol Guasch es uno de los jóvenes del panorama literario, que nos ha emocionado con Napalm al cor, Napalm en el corazón, un relato que ganó la última edición del Premio de libros Anagrama de Novela. Una obra con mucha prosa poética.

"Está la necesidad de romper ciertos códigos no que teóricamente la novela canónica larga extensa con principio nudo desenlace transparente y realista teóricamente ya está superada y así lo supera de la historia de la literatura muchísimas veces pero a pesar de eso se continúa creando y se continúa exigiendo no entonces yo creo que hay varios criadores muy, muy interesantes que sí que coinciden lo mejor en su juventud o en el atrevimiento de empezar a meterse en un sitio donde nadie nos ha llamado a intentar agarrar las conscientes que la representación no solo de la presentación sino también es creación de un mundo", dice el escritor.

La segunda poeta es Lola Mascarell, periodista y profesora de Lengua Castellana y Literatura. Ha publicado varios poemarios. Tiene un blog personal: Registro de ayeres, que ya dice mucho de lo que ahí recoge. Y acaba de publicar su primera novela: Nosotras ya no estaremos, editada por Tusquets.

El libro tiene dos protagonistas. Una niña que crece, pasa por la adolescencia y ya de adulta trata de comprar la casa familiar donde pasó los veranos de su infancia. Y esa casa, que alberga objetos, vivencias, dichos, historias, lenguajes y juegos... memoria, al fin y al cabo. Una novela extraordinaria para valorar esas simples cosas, como reza la canción, que devora el tiempo.

Los museos se actualizan a las nuevas realidades del siglo XXI

Los museos y los espacios que albergan deben tener flexibilidad y adaptar sus exposiciones al paso del tiempo. Y es lo que están haciendo, al menos algunos. Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, ha dedicado el último año a replantear la colección permanente en las cuatro plantas del edificio Sabatini y las dos del Jean Nouvel, inaugurado en 2005. El resultado es una nueva conversación entre artistas, investigadores, historiadores y el público que no se producía desde 2010, última reordenación de la pinacoteca. Un museo público, explica el director, “debe tratar de aportar las herramientas para que entendamos mejor la época en la que vivimos. Nuestra misión es intentarlo desde la cultura, en concreto el arte”.

El recorrido es ahora temático y no cronológico. Es lo mismo que ha propuesto el Thyssen, que esta semana ha presentado una exposición reordenada de su arte americano, la colección más importante de Europa. "La colección del museo ha estado más de 25 años muy estática y es hora de darle un revolcón para incorporar las nuevas miradas políticas, filosóficas o ecológicas que han surgido", reconocía esta semana Pilar Alarcó, jefa del Área de Conservación Pintura Moderna de la pinacoteca.

La exposición Arte Americano nos cuenta, por temas y no cronológicamente, cómo se construyeron los Estados Unidos que hoy conocemos. Un recorrido basado en la naturaleza, las gentes y las cosas que surgieron de esa interacción cultural.

Y terminamos con uno de los discos de la semana, Nuevo cancionero burgalés, de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Un disco inspirado en el repertorio popular de su tierra. La banda ha compuesto la música para la ocasión y las letras están extraídas de dos libros: Cancioneros burgaleses, de Federico Olmeda y Antonio José, publicados en 1903 y 1932 respectivamente. Letras con un lenguaje mucho más cercano de lo que pensábamos, dice LA M.O.D.A.