Spielberg: "Con 'West Side Story' he sentido lo mismo que con E.T."

El gran renovador del cine americano, Steven Spielberg, tenía una espinita clavada: dirigir un musical. Para ello ha elegido nada menos que West Side Story, un clásico escrito por el compositor fallecido recientemente, Stephen Sondheim, y llevado al cine en 1961 por Robert Wise. Musical icónico donde los haya que habla de temas totalmente actuales, los mismos que Spielberg ha querido acentuar en su relectura del original. "Desde que lo vi por primera vez salté de la silla cantando y bailando", decía el director en una rueda de prensa online.

"No había sentido esa sensación tan intensa y maravillosa desde que rodamos E.T.", añade el director de películas como Parque Jurásico, Lincoln o Minority Report. La película repite casi punto por punto el libreto original y trata de hacer menos teatral las escenas de la película de Wise, que protagonizó Natalie Wood. Un Romeo y Julieta que cuenta la historia de amor imposible entre Tony y María, en medio de los conflictos raciales entre inmigrantes irlandeses y latinos.

Spielberg derrocha maestría y da evidencia del dinero con el que ha contado para sacar el musical a las calles de Nueva York. Más de 100 millones de dólares ha costado, sin sumar los costes de tenerla en un cajón más de un año por la pandemia. La intención del director era resaltar los mensajes políticos de la primera. "Esta es mucho más política", dice Rita Moreno, actriz ganadora del Oscar por su papel de Anita en la primera versión y que en la de Spielberg tiene también su protagonismo, interpreta el papel de la viuda de Doc, uno de los pocos cambios en la historia ya que el papel no existía en versiones anteriores.

"No diré que no tuve envidia de mis compañeras, eso sería una maldita mentira", decía la actriz a sus 89 años. "Deseaba poder volver a ser tan joven y volver a hacerlo. El resultado al final, me encanta, es muy bonito", explica Moreno que reconoce que fue raro ver a su sucesora interpretar la escena clave del musical, 'America', el número más famoso rodado en pleno barrio latino de Harlem. Moreno fue la primera actriz latina en ganar un premio de la Academia. Ahora su relevo es Ariana DeBose, otra actriz de origen latino que ya está en las quinielas de premios. Lo mismo que la nueva María, la actriz latina Rachel Zegler.

La película se rodó, efectivamente, en el Nueva York de antes de la pandemia. La intención era evitar el digital lo máximo posible, pero hubo trucos, como reconoce el director. "Los chicos trabajaban tan duro que sudaban a través de los vestidos, por eso usamos la magia de la tecnología digital, para borrar todo el sudor en la postproducción"

Los Sharks y los Jets luchaban por controlar el territorio, el barrio; sin darse cuenta de que algo más grande les iba a quitar sus casas. Spielberg habla de gentrificación, de especulación urbanística y de cómo esas dos bandas enfrentadas por cuestiones raciales, en realidad tienen los mismos problemas. "El territorio por el que dicen estar en guerra está bajo la sombra de la demolición", agregaba el director sobre uno de los problemas que los neoyorquinos están sufriendo justo ahora y que se ha acrecentado más después de la pandemia.

Sin duda, una de las claves de este nuevo West Side Story es que da un paso más en la representación y la diversidad. Spielberg se negó a subtitular partes del diálogo en español por respeto. "El idioma tenía que existir en igual proporción con el inglés", explicaba. "El objetivo es que el público anglosajón y el público latino se sienten juntos en el patio de butacas y disfruten de la misma película", añadía.

El equipo del filme nunca consideró trasladar la acción al presente, principalmente porque las letras de Stephen Sondheim, quien murió el mes pasado a los 91 años y estuvo muy involucrado en la producción, estaban escritas en el idioma de los jóvenes de la década de 1950.